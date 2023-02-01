Almanya'da askeri eğitim alanında kaza! Çok sayıda asker yaralandı
Almanya'da askeri eğitim alanında meydana gelen kazada 12 asker yaralandı.
Almanya'da Saksonya-Anhalt eyaletindeki Alman ordusunun Savaş Eğitim Merkezi'nde iki Puma tipi zırhlı muharebe aracının çarpışması sonucu 12 askerin yaralandığı bildirildi.
Alman ordusundan yapılan açıklamada, bir tatbikat sırasında iki Puma tipi zırhlı muharebe aracının çarpıştığı ifade edidi.
Kazada biri ağır 12 askerin yaralandığı belirtilen açıklamada, kazanın ardından ilk yardım önlemlerinin alındığı, ağır yaralanan askerin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Yaralanan diğer askerlerin ayakta tedavi edildiğinin aktarıldığı açıklamada, kazanın nasıl meydana geldiği ve olası sebeplerinin incelenmesine başlandığı belirtildi.