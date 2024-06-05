  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Akıl almaz test! Canlı insanla kabinin sağlamlığı test edildi

Kiracılar bu kağıdı sakın imzalamayın! Ev sahibi evden çıkarabilir

Okan Buruk istedi, Mourinho alıyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı...

BBC sokağa indi! Her karanlık eylemin öncesinde onlar vardı

Laikçi Yılmaz Özdil’den kadın istismarı ‘Şahane görüntü izlemiş olduk’

Mehmet Sıddık Akış hakim karşısında

Cübbeli Ahmet Hoca’dan çok önemli açıklamalar! Mal sahiplerinden mallarına göre vergi alınmalı! Herkesin insanca yaşama hakkı yok mu?

Türkiye'den çılgın altın hamlesi! Çin ve Hindistan bile bu kadarını yapamadı

O şehirde korkunç olay: 4 kişi öldürüp 121 parçaya ayırdı!

En beğenilen siyasetçi kim anketinde ilginç sonuç! Kılıçdaroğlu detayı
Dünya Almanya’da aşırı sağcı politikacıya bıçaklı saldırı
Dünya

Almanya’da aşırı sağcı politikacıya bıçaklı saldırı

Yeniakit Publisher
2024-06-05 14:49:00 - 2024-06-05 14:50:23
Almanya’da aşırı sağcı politikacıya bıçaklı saldırı

Almanya’nın Mannheim kentinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi’nin (AfD) belediye meclis üyesi adayı Heinrich Koch bıçaklı saldırıya uğradı.

Almanya’nın Mannheim kentinde bir polisin öldürülmesinden 5 gün sonra yerel bir aday bıçaklı saldırıya uğradı. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi’nin (AfD) belediye meclis üyesi adayı Heinrich Koch’un seçim için hazırlanan posterini yırtan saldırgan daha sonra adı açıklanmaya AfD adayına bıçakla saldırdı. Vücudunda saldırı nedeniyle kesikler oluşan Koch hastaneye kaldırıldı. Partiden yapılan açıklamada, olayın Perşembe günü polise yönelik saldırının yaşandığı bölgeye yakın olduğu kaydedildi.

AfD'li politikacı ve Federal Meclis üyesi Malte Kaufmann, 9 Haziran'da yapılacak olan belediye meclisi seçimlerine aday lan Heinrich Koch’un saldırıya uğradığını doğruladı. Alman basını saldırganın yakalandığını duyururken Alman polisinin açıklama yapması bekleniyor.

Perşembe günü Afgan uyruklu bir kişi 29 yaşındaki polis memurunu bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu. Polis memurunun ölümünün ardında mültecilere yönelik sınır dışı tartışmaları başladı.

Almanya’da bir Türk sel nedeniyle öldü
Almanya’da bir Türk sel nedeniyle öldü

Avrupa

Almanya’da bir Türk sel nedeniyle öldü
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Almanya hükümeti şirket hisselerini satmayı sürdürüyor
Almanya hükümeti şirket hisselerini satmayı sürdürüyor

Avrupa

Almanya hükümeti şirket hisselerini satmayı sürdürüyor

Almanya'da işsizlik oranı beklentilerin üzerinde
Almanya'da işsizlik oranı beklentilerin üzerinde

Avrupa

Almanya'da işsizlik oranı beklentilerin üzerinde

İbre tersine dönüyor! Almanya Türkiye'den 2 kat fazla almaya başladı
İbre tersine dönüyor! Almanya Türkiye'den 2 kat fazla almaya başladı

Otomotiv

İbre tersine dönüyor! Almanya Türkiye'den 2 kat fazla almaya başladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23