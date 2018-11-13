Almanya'da alarm! Halk kapı ve pencerelerini kapatıyor

Almanya'nın Frankfurt kentinde hidroklorik asit alarmı verildi. Kentin sanayi bölgesinde meydana gelen olayda halka kapı ve pencereleri kapatma çağrısı yapıldı.

Griesheim endüstri parkında hidroklorik asit buharı sızıntısının yaşandığı aktarıldı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Haber7'nin haberine göre, bölge polisi solunması halinde göz ve solunum yolu tahrişine neden olan hidroklorik asit uyarısının kaldırıldığını ve çevreye zararlı verebilecekl bir maddeye rastlanmadığını duyurdu