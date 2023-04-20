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Avrupa Almanya'da Aile bütçesine dev tırpan
Avrupa

Almanya'da Aile bütçesine dev tırpan

Yeniakit Publisher
2023-04-20 09:03:00 -
Almanya'da Aile bütçesine dev tırpan

Kovid-19 salgını ve ardından gelen Rusya-Ukrayna savaşı, Almanya ekonomisini darboğaza soktu. Maliye Bakanı, 2024 bütçesinde 20 milyar euro’luk tasarruf planladı

KEMER SIKMAYA DEVAM

ALMAN Hükümeti'nin Hür Demokrat Partili (FDP) Maliye Bakanı Christian Lindner, 2024 yılı bütçe görüşmelerine hazırlanırken 20 milyar euro'luk kemer sıkma paketi hazırladı. Alman basınında bakanlık tarafından hazırlanan bir rapora dayanılarak sunulan habere göre, tasarruf bütçedeki fon açıklarını kapatmak ve kaçınılmaz ek harcamalar için alan oluşturmak amacıyla planlandı.

BAKANLIĞA 2. DARBE

TASARRUFTA öncelik ise sosyal harcamaların en yüksek olduğu Çalışma ve Aile Bakanlığı bütçesine verildi. Daha önce de Yeşiller Partili Aile Bakanı Lisa Paus, ailelere sağlanan yardımları artırmak için 12 milyar euro talep etmiş, istek yine Maliye Bakanlığı'nca reddedilmişti. Bütçe konusunda ortaklar arasında artan huzursuzluk olduğu biliniyor. 

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