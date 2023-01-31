Almanya’da 8.500 kişi organ nakli bekliyor: Organ bağışındaki düşüş kaygı vereci boyuta ulaştı

Vakıf Direktörü Axel Rahmel "Organ bağışı konusunda hala büyük zorluklarla karşı karşıyayız” dedi. Vakıf ve yetkililer, organ bağışındaki düşüşün sebeplerini ve çözümlerini masaya yatırıyor

Alman Organ Nakli Vakfı, (DSO) 2022'de 870 kişinin organ bağışladığını açıkladı. 2021'e göre bağışçı sayısı yüzde 6,9 düşmüş oldu. Ülkede organ bağışı bekleyen kişi sayısı ise 8 bin 500'e yükseldi.

Alman Zeit sitesinin haberine göre DSO bağışlardaki düşüşün olası nedenleri olarak Kovid -19 salgını ve bunun sonucunda kliniklerde çalışan personelin hastalık nedeniyle izne ayrılması olarak tespit ediyor. DSO verilerine göre bu etkenler bağış sayısını 2022 başında olumsuz bir etkilerek aşağı çekti, yılın ilerleyen aylarında ise bu sayı belli bir noktada sabitlendi.

‘Organ bağışı toplum görevi’

DSO Direktörü Axel Rahmel, organ bağışının tüm toplum için bir görev olduğunu anlamanın zamanının geldiğini söylüyor. Rahmel “Organ bağışı eylem halindeki dayanışmadır ve ilk adım yaşamınız boyunca sürecek bu kararın vermenizdir "diyor. Rahmel, yapılan anketlerin her on vatandaştan sekizinin organ bağışını desteklediğini gösterdiğini ancak bunun pratiğe yansımadığını belirtiyor.

Bağışı artırmak için yöntem değişimi

Konuyla ilgili Sosyal Demokrat Parti’den (SPD) Rheinland-Pfalz eyalati Sağlık Bakanı Clemens Hoch da açıklama yaptı. Almanya Federal Meclisi’nin Ocak 2020 tarihinde organ bağışı konusunda aldığı reform kararına göre yalnızca bağış yapma isteğini beyan edenler bağışçı olarak kabul ediliyor. Hoch, bu kararda değişiklik yapılmasını öneriyor: "Hastalar bağışa açıkça itiraz etmedikleri sürece organ alımı her zaman mümkün olsaydı, daha fazla insan hayatı bir organı alma şansına sahip olurdu.”

Ayrıca Clemens Hoch toplumun bilgilendirilmesinin önemine de değiniyor. Organ bağışının daha fazla teşvik edilmesi gerektiğini söyleyen Hoch, "Organ bağışı konusunda kişinin kapsamlı şekilde bilgilenmesi ve kendi kararını vermesi önemlidir. Benim de organ bağış kartım var” sözlerini kullandı.



DSO Direktörü Axel Rahmel de toplumun bilgilendirilmesinin önemine değiniyor: Rahmel, “İnsanların akrabaları belirsizlik nedeniyle organ bağışına karşı çıkıyorlar. Bu sadece aydınlatma çalışması yapılarak değiştirebilir” dedi.

400 Saksonyalı bağış bekliyor

Almanya’nın Saksonya eyaleti merkezli yayın yapan “saechsische.de” sitesi ise konuyla ilgili “Yaklaşık 400 Saksonyalı organ bağışı bekliyor” başlıklı bir haber yaptı.

Saksonya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19’un bağışların düşmesinde önemli bir rol oynadığını düşünüyor. Nisan 2022'ye kadar olan süreçte test sonucu pozitif çıkan kişilerin organ bağışı yapmasının yasak olduğu yazılan haberde Omikron dalgası nedeniyle kliniklerde yüksek personel açığı olduğuna da işaret edildi.

‘Bağışçı olur musun?’

Haberde, Saksonya'da organ bağışlarının azalmasının nedeninin sadece Kovid-19 pandemisi olmadığı da belirtiliyor ve bağışçı olma kararına ilişkin sorunun kişilere daha düzenli olarak sorulması gerektiği savunuluyor.

Haberde Sol Parti’den (Die Linke) sağlık politikacısı Susanne Schaper’in görüşlerine yer verildi. "Zaten son derece düşük olan bağış seviyesinde ciddi dramatik bir düşüş görüyoruz" diyen Schaper federal hükümeti yapacağı düzenlemeyle “kendileri veya yakınları itiraz etmediği sürece herkes organ bağışçısı olabileceği bir yönteme” davet ediyor. Schaper, bu yöntemin kimseyi bir şeye zorlamayacağını ama bağış sayısını artıracağını da not ediyor.

Alman kamuoyunda uzun zaman süren tartışmaların ardından Ocak 2020'de reform yapıldı. Bu reformla yalnızca aktif olarak bağış yapma isteğini beyan edenler bağışçı olarak kabul ediliyor.