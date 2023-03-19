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Dünya Almanya'da 7 gollü maç
Dünya

Almanya'da 7 gollü maç

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahasında Köln’ü 6-1'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2023-03-19 01:03:00 -
Almanya'da 7 gollü maç

Borussia Dortmund, Bundesliga’nın 25. haftasında Signal Iduna Park’ta Köln’ü konuk etti.

Sarı siyahlılar 15. dakikada Raphael Guerreiro, 17. dakikada Sebastien Haller, 37. dakikada Marco Reus ve 36. dakikada Donyell Malen’in golleriyle 4-0 öne geçti.

Köln adına 42. dakikada Davie Selke’nin topu filelere göndermesiyle ilk yarı Borussia Dortmund’un 4-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen Borussia Dortmund, 69. dakikada Haller ve 70. dakikada Reus ile iki gol daha buldu ve karşılaşmadan 6-1 galip ayrıldı.

Ligde son 10 maçtan yenilmeyen ve bunların 9'unu kazanan Borussia Dortmund puanını 53’e çıkararak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
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Son 5 maçta sadece 1 puan alabilen Köln ise 27 puanda kaldı ve 13. sıraya geriledi.

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