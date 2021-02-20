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Dünya Almanya'da 490 kişi daha hayatını kaybetti
Dünya

Almanya'da 490 kişi daha hayatını kaybetti

Almanya’da koronavirüs nedeniyle 24 saat içinde 490 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam ölü sayısı 67 bin 696'ya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 10:38:00 -
Almanya'da 490 kişi daha hayatını kaybetti

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki koronavirüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre ülkede son 24 saatte 9 bin 164 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 2 milyon 378 bin 883’e ulaştı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 490 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 67 bin 696'ya yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 185 bin 100 kişi virüsü yenerek iyileşirken, ülke genelinde aktif vaka sayısı 126 bin 87 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0.94 olarak tespit edildi.

Virüsün bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 3 bin 166, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise bin 800 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı ise yüzde 82.86 olarak açıklandı.

Ülke genelinde 80 yaş ve üzeri ile bakıcı ve sağlık personeline yönelik 27 Aralık’ta başlatılan aşı kampanyasında 4 milyon 719 bin 900 kişi aşılanırken, 1 milyon 634 bin 786 kişi ise aşının ikinci dozunu aldı.

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