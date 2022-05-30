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Dünya Almanya'da 48 yılın enflasyon rekoru kırıldı!
Dünya

Almanya'da 48 yılın enflasyon rekoru kırıldı!

Almanya'da nisanda yüzde 7,4 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 7,9'a çıkarak 1974'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2022-05-30 17:09:00 - 2022-05-30 17:40:37
Almanya'da 48 yılın enflasyon rekoru kırıldı!

Almanya’da Mayıs ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde artış göstererek yüzde 7,9’a yükseldi.

Almanya’da enflasyon son iki yılda 17 kat artış göstererek, 1981 yılından bu yana en yüksek enflasyon oranına ulaştı. Federal İstatistik Dairesi, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle artan enerji ve gıda fiyatlarının enflasyonda etkili olduğunu bildirerek, Mayıs ayında enflasyon oranının yüzde 7,9’a yükseldiğini açıkladı.

Mayıs enflasyonu yüzde 7,6 olarak bekleniyordu

Ülkede, geçtiğimiz Mart ayında enflasyon yüzde 5,1’den yüzde 7,3’e yükselmiş, Nisan ayında yüzde 7,4 olarak kaydedilmişti. Mayıs ayı için enflasyon beklentisi yüzde 7,6 olarak öngörülüyordu.

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