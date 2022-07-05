Almanya'da 30 yıl sonra bir ilk: Açık verdi!

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, Mayıs'ta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 artış beklentisine karşın yüzde 0,5 azalarak 125,8 milyar euro oldu.

Mayıs'ta ithalat yüzde 2,7 artarak 126,7 milyar euroya yükseldi. Böylece Almanya’nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret açığı 1 milyar euro oldu. Böylece Almanya, 1991'den beri ilk kez dış ticaret açığı verdi.

Mayıs 2021'e göre ihracat yüzde 11,7, ithalat da yüzde 27,8 arttı.

Almanya'da mayıs ayı ihracatının 67,5 milyar eurosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı. Ülke ithalatının 61,8 milyar euroluk bölümü de AB'den geldi.

Frankfurt'taki Oxford Economics Ekonomisti olan Oliver Rakau "Şhracatın bu koşullarda düşüyor olmaıs şaşırtıcı değil. İthalata, özellikle fiyat gelişmelerine odaklanmak gerekli" şeklinde konuştu.

Mayıs 2021’e göre AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 2,8 azalırken, bu ülkelerden yapılan ithalat yüzde 2,5 arttı.

Destatis verilerine göre, Almanya'nın, en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı mayısta 2021’nin aynı ayına kıyasla yüzde 0,5 artarak 8,7 milyar euroya yükseldi. Söz konusu dönemde Almanya’nın diğer önemli ticaret ortağı ABD’ye ihracat yüzde 5,7 artarak 13,4 milyar euroya ulaştı.

Öte yandan, Rusya ile ticaret, bugünlerde uygulanan yaptırımların ortasında arttı. Almanya’nın Rusya’ya ihracatı mayısta yüzde 29,4 artarak 1 milyar euroya ulaştı. Rusya’ya ihracat martta yüzde 60 ve nisanda yüzde 9,9 düşüş göstermişti.