Almanya'da 264 yeni ölüm kaydedildi

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 264 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 71 bin 504'e çıktı.

Son 24 saatte 10 bin 580 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken toplam vaka sayısı 2 milyon 482 bin 522'ye yükseldi.

Ülkede 4 milyon 550 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 2 milyon 300 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.