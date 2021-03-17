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Dünya Almanya'da 249 kişi daha hayatını kaybetti
Dünya

Almanya'da 249 kişi daha hayatını kaybetti

Almanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saat içinde 249 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 09:41:00 -
Almanya'da 249 kişi daha hayatını kaybetti

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'daki koronavirüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Son 24 saatte 13 bin 435 koronavirüs vakasının tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 594 bin 764’e yükseldi. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 249 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı 73 bin 905 oldu. Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 383 bin 600 kişi iyileşirken, ülke genelinde aktif koronavirüs taşıyan kişi sayısı 137 bin 386 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 1,06 olarak tespit edildi.

Salgının bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 2 bin 838 olarak açıklanırken, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise bin 625 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranının ise yüzde 81,66 olduğu açıklandı.

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