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Dünya Almanya ve İsrail arasında Arrow 3 anlaşması! İmzalar atıldı
Dünya

Almanya ve İsrail arasında Arrow 3 anlaşması! İmzalar atıldı

Yeniakit Publisher
2023-09-28 19:35:00 -
Almanya ve İsrail arasında Arrow 3 anlaşması! İmzalar atıldı

Almanya ve İsrail arasında Arrow 3 hava ve füze savunma sistemi alımına ilişkin 4 milyar euroluk anlaşma imzalandı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile İsrail Savunma Bakanı Yaav Galant, Almanya’nın başkenti Berlin’de bir araya geldi. Görüşmede, Almanya ve İsrail arasında Arrow 3 hava ve füze savunma sistemi alımına ilişkin 4 milyar euroluk anlaşma imzalandı.

İsrail'in Almanya’ya satacağı Arrow 3 sisteminin 2025 yılı sonuna kadar faaliyete geçmesi öngörülüyor. Sistemin Almanya ve komşularına muhtemel füze saldırılarına karşı daha iyi koruma sağlaması amaçlanıyor. Sistem, güdümlü füzeler ile uzun menzilli düşman füzelerini dünya atmosferi dışında 100 kilometreden daha yüksek bir irtifada doğrudan bir vuruşla imha edebiliyor.

ABD, sistemin satışına geçtiğimiz ay izin vermişti

Söz konusu anlaşma İsrail tarihinin en büyük silah anlaşması olarak görülürken, ABD, İsrail ile ortaklaşa geliştirilen hava ve füze savunma sisteminin satışına geçtiğimiz ay izin vermişti. Anlaşma, Almanya ile İsrail arasındaki özel ilişkinin yeni bir boyut kazanıp güçlenmesinin bir işareti olarak görülüyor.

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