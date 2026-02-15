  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Zeytin algısı da ellerinde patladı! Maskesi inen CHP’li istifa etti İran ve ABD arasında ekonomik iş birliği trafiği! Enerji sahaları ve yatırımlar masaya yatırıldı TRT spikerinin 28 Şubat ve başörtüsü anısı! ‘Anneniz sakın arabadan inmesin’ İşte Sol'un unuttuğu Sol! Che Guevara eşcinsel sapkınları devrimden sonra kurşuna dizmişti ve.... Sebze-meyvedeki tarımsal ilaç en büyük etken! Çocukluk çağı kanserlerinin üçte biri lösemi! Çok sayıda gözaltı İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne Bağlı İzbeton’da operasyon Fondaş denilince kızıyorlar! Parayı basmış düdükler ötmüş Toprağı sıksan şüheda! Gazze'de enkazların altından binlerce kimliksiz şehid çıkıyor Bakan Murat Kurum paylaştı! İşte 500 bin konutta yeni kura takvimi Microsoft etkinliğinde protesto sonrası işine son verilmişti! “Ellerim kana bulanmış gibiydi”
Yerel 18 yaşındaki genç gölet kenarında ortadan kayboldu
Yerel

18 yaşındaki genç gölet kenarında ortadan kayboldu

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
18 yaşındaki genç gölet kenarında ortadan kayboldu

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde gölet kenarında kaybolan 18 yaşındaki genç için ekipler seferber oldu.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde kaybolan 18 yaşındaki Halil Burak Şen’i bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Olay, Yunusemre ilçesi Yuntdağı bölgesindeki Bağyolu Göleti mevkisinde meydana geldi. Halil Burak Şen, dün bir arkadaşıyla birlikte 45 HK 965 plakalı otomobil ile gölet kenarına gelerek vakit geçirdi. İki arkadaş geceyi bölgede geçirirken; Şen, iddiaya göre sabah saatlerinde arkadaşı tarafından araçta bulunamadı. Arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Dalgıç ekipleri yönlendirildi

Şen’in gölete düşmüş olabileceği ihtimali üzerine bölgeye AFAD, Polis ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) bünyesindeki dalgıç ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin bir kısmı gölet çevresindeki sarp arazide tarama faaliyetlerini sürdürürken, dalgıç ekipleri de su altında arama çalışmalarına devam etti. Havanın kararmasıyla birlikte çalışmalara ara verildi. Çalışmalar yarın sabah kaldığı yerden devam edecek. Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk de bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil şarampole devrildi! Sürücü kayıplara karıştı
Otomobil şarampole devrildi! Sürücü kayıplara karıştı

Yerel

Otomobil şarampole devrildi! Sürücü kayıplara karıştı

Elazığ'da 4 gündür kayıp; 103 kişiden oluşan ekip her yeri arıyor
Elazığ'da 4 gündür kayıp; 103 kişiden oluşan ekip her yeri arıyor

Aktüel

Elazığ'da 4 gündür kayıp; 103 kişiden oluşan ekip her yeri arıyor

Avrupa’nın göbeğinde cephanelik kayıp
Avrupa’nın göbeğinde cephanelik kayıp

Avrupa

Avrupa’nın göbeğinde cephanelik kayıp

Konya'da kayıp alarmı! Hadim ilçesinde kaybolan alzaymır hastası yaşlı adam için ekipler seferber oldu
Konya'da kayıp alarmı! Hadim ilçesinde kaybolan alzaymır hastası yaşlı adam için ekipler seferber oldu

Yerel

Konya'da kayıp alarmı! Hadim ilçesinde kaybolan alzaymır hastası yaşlı adam için ekipler seferber oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23