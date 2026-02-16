  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Jandarma'ya iftira elinde patladı! Genç kız başını yaktı

Samsun Çarşamba ilçesinde girdiği güvenlik kontrolü sonrasında bir Jandarma personelinin kendisiyle tanışmak için mesaj attığı yalanını ortaya atan 23 yaşındaki Sevim A., Tiktok hesabından yaptığı paylaşım sonrası özür diledi. Genç kız, olayı takipçi kazanmak ve beğeni almak için yaptığını söylese de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen S evim A. yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 23 yaşındaki Sevim A. isimli genç kız, girdiği güvenlik kontrolünde kimliğine bakan Jandarma personelinin daha sonra kendisine WhatsApp'tan ulaşarak, "Tanışabilir miyiz?" diye mesajı attığına dair Tiktok hesabında görüntü paylaştı. 

Paylaşımın sosyal medyada hızla yayılmasının ardından yalanı elinde patlayan genç kız, içeriğin yalan olduğunu belirtip özür dilemek zorunda kaldı.

AMACI ETKİLEŞİMMİŞ!

Amacının 'etkileşim' kazanmak olduğunu belirten genç kız, "Jandarma personeli hakkında 14.02.2026 günü yapmış olduğum paylaşım gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir jandarma personeli benimle iletişime geçmemiştir. Ben bu videoyu akım olduğu ve etkileşim almak için paylaştım. Jandarma teşkilatından ve Türk milletinden özür diliyorum" şeklinde açıklama yaptı.

önce yap sonra özür dile

nasıl bir durum değilmi sonrada ne yaptım yapmasaydım yazık
