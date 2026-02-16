Jandarma’ya iftira elinde patladı! Genç kız başını yaktı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 23 yaşındaki Sevim A. isimli genç kız, girdiği güvenlik kontrolünde kimliğine bakan Jandarma personelinin daha sonra kendisine WhatsApp'tan ulaşarak, "Tanışabilir miyiz?" diye mesajı attığına dair Tiktok hesabında görüntü paylaştı.

Paylaşımın sosyal medyada hızla yayılmasının ardından yalanı elinde patlayan genç kız, içeriğin yalan olduğunu belirtip özür dilemek zorunda kaldı.

AMACI ETKİLEŞİMMİŞ!

Amacının 'etkileşim' kazanmak olduğunu belirten genç kız, "Jandarma personeli hakkında 14.02.2026 günü yapmış olduğum paylaşım gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir jandarma personeli benimle iletişime geçmemiştir. Ben bu videoyu akım olduğu ve etkileşim almak için paylaştım. Jandarma teşkilatından ve Türk milletinden özür diliyorum" şeklinde açıklama yaptı.