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Almanya ve Avusturya'da "İmkanın Varsa Ver, İhtiyacın Varsa Al" kampanyası başlatıldı

2020-04-25 20:37:34 -
Almanya ve Avusturya'da "İmkanın Varsa Ver, İhtiyacın Varsa Al" kampanyası başlatıldı

KÖLN (AA) - Uluslararası İnsani Yardım Derneği Hasene, Almanya ve Avusturya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla "İmkanın Varsa Ver, İhtiyacın Varsa Al" kampanyası başlattı.

Pilot bölgeler Köln ve Viyana'da ihtiyaç sahiplerinin gıda talebini karşılamak amacıyla başlatılan kampanyanın Avrupa'da yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Almanya'nın Köln kentinde merkezi bulunan Hasene Derneğinin Başkanı Mesud Gülbahar, ihtiyaç sahipleri ile yardımseverler arasında köprü olmak için kampanyanın temelini attıklarını söyledi.

Gülbahar, "Başta esnaf ve iş insanları olmak üzere çok sayıda yardımseverin katkılarıyla bu kampanya oluşturuldu. Oluşturulan gıda paketlerimiz bizler tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabileceği gibi, ihtiyacı olanlar Hasene'nin Köln Temsilciliğinden de ihtiyaçlarını alabilecekler." dedi.

Güçlü bir toplumun paylaşma, dayanışma ve yardımlaşma bilinci ile hayat bulduğunu ifade eden Gülbahar, birçok projenin yanı sıra bu projeyi yaygınlaştırıp sürekli hale getirmek istediklerini sözlerine ekledi.

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