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Seyahat Almanya uçuş şartları neler? Almanya uçuşları var mı?
Seyahat

Almanya uçuş şartları neler? Almanya uçuşları var mı?

Türkiye’den Almanya’ya seyahat etmeyi planlayanlar için ülke girişinde uygulanan şartlar ve Almanya-Türkiye uçak seferlerinin başlama tarihi merak ediliyor. Son dakika haberine göre, Almanya seyahat kısıtlamalarında olumlu yönde güncelleme yaptı. Peki Almanya uçuş şartları neler? Almanya uçuş kısıtlaması kalktı mı?

Yeniakit Publisher
2021-06-04 16:50:00 - 2021-06-04 16:50:46
Almanya uçuş şartları neler? Almanya uçuşları var mı?

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü (RKI), Sağlık, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarıyla hazırladığı riskli bölgeler listesini güncelledi.

Almanya uçuş şartları neler?

Buna göre nisan ortasından bu yana "yüksek riskli" bölgeler listesinde yer alan Türkiye, Covid-19 vakalarının düşmesiyle 6 Haziran'dan geçerli olmak üzere bu gruptan çıkarıldı ve "riskli' grubuna dahil edildi. "Yüksek riskli" bölgeler listesinden Türkiye'nin yanı sıra Litvanya ve İsveç de çıkarılarak "riskli" bölgeler listesine konuldu. Böylece iki doz aşı olanlar, hastalığı atlatıp iyileşenler ve pcr testi getirenler artık Almanya'da 10 gün karantinaya girmek zorunda kalmayacak.

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