Almanya Taliban’ın şartını kabul etti!

Taliban, geçen Temmuz ayının sonunda yaptığı Afganistan'ın Avrupa'daki sadece beş diplomatik temsilciliğini meşru saydığını ilan ederek bunların Hollanda, İspanya, Bulgaristan ve Çekya'daki büyükelçilikler ile Mühih'deki konsolosluk olduğunu duyurmuştu.

Avrupa'daki birçok Afgan temsilciliği 2021'de Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından Kabil'le aralarına mesafe koydu. Bu temsilcilikler o tarihten beri Kabil'den finanse edilmedikleri gibi Taliban'ın Dışişleri Bakanlığına da rapor göndermedi. Taliban ise geçen üç yıl boyunca bu konsoloslukların işlerine müdahale etmedi. Pasaport ve vize düzenlemeye ya da Almanya'da yaşayan 420 bin Afgan'ın diğer taleplerine karşılık vermeye devam etmelerine göz yumdu.

Alman medya kuruluşu DW'nin ulaştığı bir belgeye göre Almanya Dışişleri Bakanlığı da Afganistan'ın Almanya'daki tek temsilcisi ve ülkedeki Afganlar için konsolosluk işlemlerinin tek yürütücüsü olarak Münih'teki elçiliğin kaldığını resmi bir bildirimle kabul etti.

Berlin’i baskı altında bırakıyor

Taliban'ın Almanya'daki misyonlarına kendi personelini göndermeyi deneyebileceği de tahmin ediliyor. Alman hükümetinin sınır dışıları sürdürmek istediği bir ortamda bu da Berlin'i baskı altında bırakıyor.

Açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı ise Afganistan'la ilişkilerin normalleştirilmesi şartının "uluslararası yükümlülüklere, özellikle uluslararası insan hakları yükümlülüklerine uyum" olduğunu kaydetti, şu ana kadar Kabil'in bu yönde adım atmadığı vurguladı.