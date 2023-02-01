Almanya sapıklığa gidiyor! Çocuklara eşcinsellik dayatması

Köln kentindeki bir okulun biyoloji öğretmeni, 11 ve 12 yaşındaki çocuklara, biyolojik cinsiyetin hiç önem arz etmediğini, cinsiyet değiştirmenin çok kolay olduğunu öğretti. Sapık öğretmenin verdiği örneklerden birinde, "Lea'nın gününü bir kadın olarak mı yoksa bir erkek olarak mı geçireceği, sabahları nasıl hissettiğine bağlı" ifadesi yer aldı.

HER KESİMDEN BÜYÜK TEPKİ VAR

Diğer örneklerde, "Zeynep, yanlış bedende doğduğunu düşünmektedir. Erkek gibi yaşayabilmek için bir an önce ameliyat olmak istemektedir. Paul kendini bildi bileli bir kadın gibi hissetmiştir. Sieter, biyolojik cinsiyetini cerrahi olarak düzeltip düzeltmeyeceğini henüz bilmiyor" denildi. Küçücük çocukların kafasına sapıkça düşüncelerin dayatılması, her kesimden büyük tepki aldı.

DEHŞET VERİCİ

Alman Öğretmenler Derneği Başkanı Heinz Peter Meidinger (68), kitapta yer alan ifadeler sonrası dehşete düştüğünü belirtti. Meidinger, "O yaş grubundaki çocuklar henüz ergenlik çağında ve emin değiller ya da hala rollerini arıyorlar. Onları bu aşamada cinsiyet değiştirme meselesiyle karşı karşıya getirmek duyarsızlık, pedagojik değil ve yarardan çok zarar veriyor" diye konuştu.