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Dünya Almanya Rus vatandaşlarının mal varlığına el koydu
Dünya

Almanya Rus vatandaşlarının mal varlığına el koydu

Almanya'da, iki Rus vatandaşının mal varlığına el konuldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-20 14:48:00 -
Almanya Rus vatandaşlarının mal varlığına el koydu

Münih Savcılığından yapılan açıklamada, Avrupa Komisyonunun yaptırım listesinde bulunan Rusya Federasyonu Duma üyesi bir kişi ile eşine ait Münih'teki mülklere el konulduğu belirtildi.

İsimleri açıklanmayan Rus vatandaşlarının yaptırımlar yasasını ihlal ettikleri ve dairelerin kiralanmasından gelir elde etmeyi sürdürdükleri ifade edildi.

Almanya'da ilk kez Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rus vatandaşlarına ait gayrimenkule el konulduğu vurgulandı.

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