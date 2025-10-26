  • İSTANBUL
Almanya okullarda savaş dersine hazırlanıyor
Gündem

Almanya okullarda savaş dersine hazırlanıyor

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Almanya okullarda savaş dersine hazırlanıyor

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, öğrencileri savaşlara hazırlamak için eğitim müfredatına ders konulmasını önerdi. Dobrindt, önerisini önümüzdeki ay yapılacak İçişleri Bakanları Konferansı’nda gündeme getirecek.

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Polonya başta olmak üzere okul hayatında öğrencileri savaşlara ve tehditlere hazırlamak üzere atılan adımlara Almanya da katılıyor. Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, öğrencileri muhtemel kriz ve savaşlara hazırlamak için eğitim müfredatına ders konulmasını önerdi.

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt’a verdiği mülakatta Dobrindt, okullarda gençlerin krizlere ve muhtemel savaşlara hazırlanması gerektiğini savundu. Dobrindt, önerisinin önümüzdeki ay yapılacak Eyalet İçişleri Bakanları Konferansı’nda gündeme getireceğini söyledi.
Dobrindt’in önerisine göre, öğrenciler her eğitim yılında hem teorik hem pratik eğitim görerek kriz zamanlarına hazırlanacak. Öğrencilerin okullarda aldıkları kriz ve savaşa hazırlık eğitimlerini aileleriyle paylaşarak, onların da zor zamanlara hazır olmasına yardımcı olması amaçlanıyor.

HALKA STOK YAPIN ÇAĞRISI

Almanya İçişleri Bakanı Dobrindt, son dönemde sivil savunma alanında atılabilecek adımlar üzerinde çalıştıklarını da belirterek, "Halkı uyaran sirenlerin aktif hale getirilmesi, yer altı garajları, kamu binaları gibi alanlarda sığınakların artırılması bunlara dahil" dedi.
Bakan Dobrindt, vatandaşların da kriz durumlarına kendi sorumlulukları kapsamında hazır olması gerektiğini vurgulayarak, "Herkesin bir kriz durumunda evde acil durum malzemeleri bulundurmasının bir zararı olmaz. Birkaç günlük malzeme, el feneri, yeterli pil ve radyo gibi önlemlerle hazırlık yaparsanız paniğe kapılmaz, önlem almış olursunuz" ifadelerini kullandı.
Almanya İçişleri Bakanlığı, bu yılın nisan ayında da savaş ve kriz durumlarına hazırlıklı olmak için okullarda sivil savunma tatbikatı yapılması çağrısı yapmış ve halka 72 saatlik acil durum malzemelerinin stoklanmasını tavsiye etmişti.

