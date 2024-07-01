  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Koç Üniversitesi Çipras'tan başka kimse kalmamış mıydı? Çok sert FETÖ tepkisi

Haber Sol'da dikkat çeken yazı! Dikkat çeken Özgür Özel uyarısı

İsrailli gazeteci Gideon Levy İsrail rejimine tepki gösterdi: Yeryüzündeki en zalim en gaddar tiranlık

Çin'in uçak gemileri büyük dikkat çekiyor! Tartışmalı bölgede göründüler

Dehşet görüntüler! İşte İzmir’deki patlama anı

Köpek sorununa 'dur' de" yürüyüşü: 'Başıboş köpek sorununa' tepki!

SİHA teknolojisinde silah geliştiriyorlardı! Yeni silahlarını duyurdular! İHA hamlesi, bakın ne olmuş!

Türkiye ile Arap dünyası arasındaki derin ilişkiler! Kritik zirve Irak'ta: Büyük değişiklik olabilir!

İsrail ile ticaret yasak ama Ali Koç muaf mı? Bu nasıl iştir yahu Allah aşkına!

Hizbullah-İsrail gerilimi: Taraflar savaşa hazır mı? Gazze'de ölü sayısı artıyor!
Dünya Almanya milyar euroluk silah alımına onay verdi
Dünya

Almanya milyar euroluk silah alımına onay verdi

Yeniakit Publisher
2024-07-01 04:02:00 -
Almanya milyar euroluk silah alımına onay verdi

Alman hükümetinin 1 Ocak-18 Haziran arasında 7,48 milyar euro tutarında silah ihracatına onay verdiği ortaya çıktı.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) partisinin soru önergesine yanıt veren hükümet, 1 Ocak-18 Haziran arasında 7,48 milyar avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdiğini açıkladı.

Bu rakam 2023'ün ilk yarısıyla karşılaştırıldığında yüzde 30'luk artışa işaret ediyor.

İhracat onayının yaklaşık yüzde 65'inin yani 4,88 milyar avroluk kısmının Almanya'nın Rusya'ya karşı desteklediği Ukrayna'ya yönelik olduğu belirtildi.

Ukrayna'dan sonra en fazla silah ihracatı onayı alan ülkelerin Suudi Arabistan, Singapur, Hindistan ve Katar olduğu ifade edildi.

Alman hükümeti 2023'te yurt dışına yaklaşık 12,2 milyar avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay vermişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: AA

Türkiye'ye karşı bedavaya verilen savaş tanklarına Ukrayna'dan tepki! Yiyin birbirinizi
Türkiye'ye karşı bedavaya verilen savaş tanklarına Ukrayna'dan tepki! Yiyin birbirinizi

Teknoloji

Türkiye'ye karşı bedavaya verilen savaş tanklarına Ukrayna'dan tepki! Yiyin birbirinizi

Rusya duyurdu: Vatandaşlık alan 10 bin kişi Ukrayna'daki operasyona gönderildi
Rusya duyurdu: Vatandaşlık alan 10 bin kişi Ukrayna'daki operasyona gönderildi

Dünya

Rusya duyurdu: Vatandaşlık alan 10 bin kişi Ukrayna'daki operasyona gönderildi

Almanya'dan Ukraynalı mülteciler için yardım talebi: Resmen AB'den daha fazla para istedi!
Almanya'dan Ukraynalı mülteciler için yardım talebi: Resmen AB'den daha fazla para istedi!

Dünya

Almanya'dan Ukraynalı mülteciler için yardım talebi: Resmen AB'den daha fazla para istedi!

Almanya'dan Ukraynalı mülteciler için yardım talebi: Resmen AB'den daha fazla para istedi!
Almanya'dan Ukraynalı mülteciler için yardım talebi: Resmen AB'den daha fazla para istedi!

Dünya

Almanya'dan Ukraynalı mülteciler için yardım talebi: Resmen AB'den daha fazla para istedi!

Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu! Rus birlikleri Ukrayna'nın 'Mig-29' tipi savaş uçağı, 119 İHA'yı imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu! Rus birlikleri Ukrayna'nın 'Mig-29' tipi savaş uçağı, 119 İHA'yı imha etti

Dünya

Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu! Rus birlikleri Ukrayna'nın 'Mig-29' tipi savaş uçağı, 119 İHA'yı imha etti

{relation id:1864717 slug:'turkiyeye-karsi-bedavaya-verilen-savas-tanklarina-ukraynadan-tepki-yiyin-birbirinizi'}

{relation id:1864717 slug:'turkiyeye-karsi-bedavaya-verilen-savas-tanklarina-ukraynadan-tepki-yiyin-birbirinizi'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23