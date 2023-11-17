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Spor Almanya maçı öncesi Montella'dan iddialı açıklamalar!
Spor

Almanya maçı öncesi Montella'dan iddialı açıklamalar!

Yeniakit Publisher
2023-11-17 20:09:00 -
Almanya maçı öncesi Montella'dan iddialı açıklamalar!

A Milli Futbol Takımı'mız 18 Kasım Cumartesi günü Almanya ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesi EURO 2024'te son maçında Galler ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'mızın Teknik Direktörü Vincenzo Montella basın toplantısında açıklamalarda bulundu.


İŞTE VINCENZO MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI:

"DUYGULARIMIZI BASTIRDIĞIMIZ DÖNEMDEYİZ"

"Her şey yolunda. Biraz soğuk sadece ama alışmamız gerekiyor. Tarih dolu bir statta oynayacağız. Burada olduğumuz için mutluyuz. Bütün duygularımızı bastırdığımız dönemdeyiz. Şampiyonaya yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Milyonlarca Türk'ün olduğu yere gelip, onların bizi sevgiyle kucakladığını görmek mutluluk verici. İyi bir oyunla onları mutlu etmek istiyoruz. Bu tarz maçlarda doğru bir mix yapmamız gerekiyor. Sakatlarımız vardı, ayrılanlar oldu. Doğru bir karışımla 11'imizi belirleyeceğiz.

"TARAFTARIMIZI GURURLANDIRMAK İSTİYORUZ"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Vincenzo Montella: "Bizim için çok önemli bir maç olacak. Almanya çok güçlü bir takım. EURO tara2024'ü kazanabilecek takımlardan bir tanesi. Bizim için güzel bir test olacak. Burada çok fazla Türk var. Onları da gururlandırmak istiyoruz. Bu açıdan çok önemli bir karşılaşma. Çok sıcak bir atmosfer bekliyorum. Kendi evimizde oynuyormuşuz gibi bir atmosfer hissedebiliriz. Bu yüzden bunun heyecanını yaşıyoruz.

"YUSUF YAZICI DİĞERLERİNE NAZARAN DAHA YÖNLÜ"

"Yusuf Yazıcı çok komple bir futbolcu. Diğerlerine nazaran daha çok yönlü bir isim. Bize katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yusuf Sarı'nın şse nasıl bir futbolcu olduğunu biliyorum. Onun uluslararası seviyede oynaması gerektiğini düşündüğüm için çağırdım.

"ONA GÖRE BİR HAZIRLIKLA ORAYA GİDECEĞİZ"

"Milli takımdaki bütün futbolcular 11'de oynayabilecek kapasitede oyuncular. Bizim için önemli bir maç. Bu maçta görmemiz gereken futbolcular olacak. İyi bir hazırlık olarak görüyoruz Almanya maçını. Galler de bizim için çok önemli. Orada fiziksel bir maç olacak. Ona göre bir hazırlıkla oraya gideceğiz.

"NELER HİSSETTĞİNİ ANLIYORUM"

"İnşallah Arda Güler'i kısa süre içinde takımda görürüz. Kendisi de bu durumdan mutsuz. Dünyanın en iyi kulübüne gidiyorsunuz ama bu talihsiz olayı yaşıyorsunuz. Neler hissettiğini biliyorum. Çok sabırlı davranması gerekiyor."

 

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