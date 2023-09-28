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Dünya Almanya karar verdi: Almanlar AB Göç ve İltica anlaşması için desteği verecek! Alman yetkili gelişmeyi aktardı
Dünya

Almanya karar verdi: Almanlar AB Göç ve İltica anlaşması için desteği verecek! Alman yetkili gelişmeyi aktardı

Yeniakit Publisher
2023-09-28 20:29:00 -
Almanya karar verdi: Almanlar AB Göç ve İltica anlaşması için desteği verecek! Alman yetkili gelişmeyi aktardı

Almanya, AB'nin düzensiz göçle mücadele amacıyla gelişmeler ilgili düşüncelerini paylaştı. Oluşturduğu Göç ve İltica Anlaşması'na destek verecek.

Almanya, AB'nin düzensiz göçle mücadele amacıyla oluşturduğu Göç ve İltica Anlaşması'na destek vereceğini duyurdu. Alman Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, koalisyon partileriyle yeni bir metin üzerinde anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Avrupa Birliği'nin (AB) düzensiz göçle mücadele amacıyla oluşturduğu "Göç ve İltica Anlaşması"na birkaç haftadır blokaj koyan Almanya'nın aldığı yeni bir kararla anlaşmayı destekleyeceği bildirildi.

Alman Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Brüksel'deki AB toplantısında, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Yeşiller ve Hür Demokratik Parti'den (FDP) oluşan koalisyonun düzenlemeyle ilgili yeni bir metin önerisi üzerinde anlaşmaya vardığını duyurdu.

Faeser, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hala daha fazla değişiklik yapmamız gerekse de bugün sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz." dedi.

Hükümet çevrelerine göre, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, AB istişarelerinden kısa süre önce kabinede, kriz yönetmeliğinin artık bloke edilmemesi gerektiği yönünde bir karar almıştı.
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Söz konusu yönetmeliğin, AB ülkelerine yönelik düzensiz göçü sınırlamayı amaçladığı, göçte aşırı artış olması durumunda düzensiz göçmenlerin gözaltı sürelerinin uzatılması ve koşulların belirlenmesi gibi bazı yeni yöntemler içerdiği belirtildi.

Alman hükümeti, AB'nin bu önerisini, AB ülkelerinin göçmenlere yönelik koruma standartlarını düşürebileceği gerekçesiyle haftalarca bloke etmişti.

Alman Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un yanı sıra birtakım Alman siyasetçiler, anlaşma metininde yer alan bazı maddelerin "çok sayıda kayıtsız mültecinin Almanya'ya gönderilmesini teşvik edebileceği" yönündeki endişelerini dile getirmişti.

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