  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erbakan'dan Karamollaoğlu'na görülmemiş salvo! 'Kılıçdaroğlu’nun spikerliğini...'

"Siyasete girecek" denilmişti! Hakan Fidan'la ilgili bomba iddia

İstifa eden edene! İP’te bir HDP depremi daha

Can Ataklı'dan şok sözler: Çıkmış "Yüzde 60 alacağım" diyor! "H....tir lan" derler adama

FETÖ seçim öncesi yeni atamalar yaptı! Firari terörist Ekrem Dumanlı elebaşı oldu

Kar yağışı etkili olurken tatil haberleri art arda geliyor! İşte eğitime ara verilen illerimiz...

İslam Memiş'in altın fiyatları açıklaması olay oldu! "Sürpriz değil" diyerek duyurdu altın bu rakamı görecek

Rusya'dan skandal Türkiye kararı! Antalya'ya tatile gelen yetkiliye bakın ne yaptılar

Her akşam iftara katılan Kılıçdaroğlu'nun ipliği pazara çıktı!

Tüm şanslarını kaybetti! Akşener için siyasetin sonu
Dünya Almanya kapılarını 2 milyon kişiye açıyor! Gençler ve diploması olanlar öncelikli olacak
Dünya

Almanya kapılarını 2 milyon kişiye açıyor! Gençler ve diploması olanlar öncelikli olacak

Yeniakit Publisher
2023-03-30 16:10:00 -
Almanya kapılarını 2 milyon kişiye açıyor! Gençler ve diploması olanlar öncelikli olacak

Alman hükümeti, yabancı işçi alımına ilişkin yeni şartları belirledi. Buna göre Türkiye’den binlerce kişi, kolay vize ve çalışma izniyle Almanya’ya gelebilecek. Gençler ve diploması olanlar öncelikli olacak.

Almanya, nitelikli iş gücü açığını kapatmak için iş başvurularında yeni standartları belirledi. Almanlar Bakan Kurulu, bu çerçevede hazırlanan ve ülkeye göçü daha kolay bir hale getirecek Nitelikli Göçmenlik Yasası'nı onayladı.

Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Almanya'da kalifiye iş gücü göçünün kolaylaştırılması için oluşturulan nitelikli göçmen stratejisine Bakanlar Kurulu'nun onay verdiği belirtildi.

Açıklamada, birçok Alman şirketinin uzun süredir nitelikli çalışan bulmakta ciddi zorluklar yaşadığı, nitelikli çalışan açığının 2022'de 1,98 milyon seviyesinde olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Vasıflı iş gücü eksikliği, çok sayıda sektörü ve şirketleri etkilemektedir. Nitelikli işçi eksikliği, Almanya'da refah için bir risk haline geldi." denildi.

Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Hubertus Heil, konuya ilişkin değerlendirmesinde, nitelikli iş gücünü güvence altına almanın Almanya'nın önümüzdeki 10 yıl için en büyük ekonomik görevlerinden biri olduğunu belirterek, yeni Nitelikli Göçmenlik Yasası ile modern bir göç ülkesinin temellerini attıklarını belirtti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ALMANCA ŞARTI ARANMAYACAK

Almanya’nın yeni Nitelikli Göçmenlik Yasası, aile birleşimi ve mesleki niteliklerin tanınması gibi çeşitli basitleştirmelere ek olarak, nitelikli göçmeler için puan sistemini de getiriyor.

Puan sayısı hesaplanırken dil becerileri, mesleki deneyim, yaş ve Almanya ile bağlantılar dikkate alınan kriterler arasında yer alıyor.

Tasarı ile birlikte Alman vatandaşlığına geçiş kolaylaşacak. 67 yaşının üzerinde olan vatandaşlar için test kaldırılması planlanıyor. İş başvurularında Almanca bilme şartı aranmayacağı ve vatandaşlık için gereken ikamet süresinin 8 yıldan 5'e düşeceği belirtiliyor.

Hükümet, yaz aylarında özellikle havalimanlarında yaşanan sıkıntının ardından Türkiye ve Balkan ülkelerinden işçi alımına onay vermişti.

PUANLAMA SİSTEMİ

Tasarıya göre şans kartı kişilerin diğer sosyal faktörlerinden çok meslekli yeterliliğine bakacak. AB üyesi olmayan bir ülkeden biri, yeni bir puan sisteminde en az 6 puan alırsa şans kartını alabilmeye hak kazanıyor olacak.

Tagesspiegel'in aktardığına göre, bir kişinin belirli bir mesleki yeterliliği varsa 4 puan, iyi derecede Almanca bilgisi veya en az üç yıllık ilgili mesleki deneyimi varsa da 3 puan kazanabilecek.

Yalnızca yeterli Almanca bilgisi veya yalnızca iki yıllık ilgili mesleki deneyim veya 35 yaşına kadar olanların her biri de 2 puan alacak. Planlara göre, bir kişinin en az altı aydır yasal olarak Almanya'da bulunması ve 40 yaşın üzerinde olması ise 1 puan olacak.

ON BİNLERCE KİŞİ HER YIL KATILABİLECEK

Türk ve Ukrayna vatandaşlarının yanısıra diğer AB üyesi olmayan ülkeler için de kolaylık sağlanacak. Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan vatandaşları için kota yılda 50 bine yükseltilecek.

Yenilikler sayesinde, AB üyesi olmayan ülkelerden on binlerce insan her yıl Alman işgücü piyasasına girmesi, Almanya'da yaşaması ve birçok sektördeki vasıflı işçi eksikliğini gidermesi planlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23