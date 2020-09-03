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Aktüel Almanya, Kanarya Adaları'nı Kovid-19 konusunda riskli ilan etti
Aktüel

Almanya, Kanarya Adaları'nı Kovid-19 konusunda riskli ilan etti

Yeniakit Publisher
2020-09-03 00:28:09 -
Almanya, Kanarya Adaları'nı Kovid-19 konusunda riskli ilan etti

BERLİN (AA) - Almanya, İspanya'ya bağlı özerk bölge olan Kanarya Adaları'nı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda riskli bölgeler listesine dahil edildi.

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü (RKI), riskli bölgeler listesini güncelledi.

Listeye Kovid-19 vakalarının arttığı Kanarya Adaları'nın yanı sıra Hırvatistan'ın Zadar bölgesi de dahil edildi.

Kanarya Adaları'nın listeye dahil edilmesiyle Almanların turizm konusunda en fazla tercih ettikleri ülkeler arasında yer alan İspanya'nın tüm bölgeleri riskli ilan edilmiş oldu.

Belçika'nın Anvers kenti ile Romanya'nın Neamt ve Gorj bölgeleri ise listeden çıkarıldı.

Listede ABD, Rusya, Mısır, İsrail ve Türkiye dahil 130 ülke riskli bölge kategorisinde bulunuyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Fransa, Bulgaristan ve Romanya'daki bazı bölgelerin yanı sıra Belçika'nın Brüksel kenti ve İspanya'nın geneli, riskli bölgeler arasında yer alıyor.

Riskli bölgelerden Almanya'ya dönenlerin, negatif Kovid-19 testi sunamadıkları takdirde 14 gün karantinaya girmeleri gerekiyor.

RKI, riski bölgeler listesini Almanya Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile değerlendirme ve istişare yaptıktan sonra değişik aralıklarla güncelliyor.

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