Almanya iş gücü kaybını Türkiye'den karşılamak istiyor

Almanya merkezli iş ve göç hizmetleri veren danışmanlık şirketi Avantaj AG CEO’su Dr. Ahmet Ertekin, Almanya’da 2023’ten sonra emekli olacak insanların işe yeni başlayandan daha fazla olacağını belirterek “Ülkede ortalama yaş 1990’lı yıllarda 39 iken günümüzde 45’e çıkmış durumda. Almanya’da yaşlı insan sayısı artmaya devam ederken, 10 yıl içinde emeklilerin sayısının da önemli ölçüde artacak ve 2026'dan itibaren her yıl tahmini olarak 130 bin çalışma çağındaki kişiyi kaybetme riski ile karşı karşıya kalacak. Bu durum nitelikli insan gücüne ihtiyacı büyük oranda artıracak. Özellikle Türkiye gibi ülkelerden nitelikli insan gücü temini için yol açılmış olacak” dedi.

Dr. Ertekin, 50 yıl içinde Almanya yaşlanan bir topluma dönüşeceğini de kaydederek “Bugün Almanya’da dünyaya gelen bir bebek için kadınlarda beklenen ortalama yaşam süresi 83.38 yıl, erkekler için ise bu süre 78.54 yıl. Ortalama yaşam süresi 2070 yılında kadınlar için 86.1-90.1 yıl, erkekler için ise 82.6-86.4 yıl arasında olması bekleniyor. Bu durum paralelinde Almanya 2030 yılına kadar da 5 milyon çalışan ihtiyacını karşılamak için yollar arıyor” diye konuştu. Dr. Ertekin konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Almanya, nitelikli insan gücü açığının yarısının AB ülkelerinden kalanının ise Türkiye’nin de aralarında bulunduğu AB dışındaki ülkelerden karşılamak istiyor. Federal İstatistik Dairesi verilerine göre çalışan sayısının 2030'da 46 milyona, 2060 yılında da 37,5 milyona gerilemesi bekleniyor. Bu açığın kapatılması için nitelikli iş gücüne ulaşmak amacıyla çok yönlü önlemlerin alınması için çalışmalar yapılıyor. Almanya’nın nitelikli kariyer sahibi ile birlikte ara eleman sıkıntısının çözümü için Türkiye önemli bir alan açıyor. Avantaj AG olarak hizmete sunduğumuz europerso.com internet sitesi ile Almanya’da çalışmak ve yaşamak isteyenlere A’dan Z’ye tüm hizmeti en kolay yoldan güvenilir bir şekilde veriyoruz. Profesyonel CV hazırlamadan başvuru, vize ve göç yasasının en karmaşık bilgilerine kadar olan süreci basitçe tamamlıyoruz.”

Aciliyet Dört Sektörde

Almanya’da yapılan çalışmalar sonucunda dört sektör ve meslek grubunda acil çalışan gereksinimi olduğunu da sözlerine ekleyen Avantaj AG CEO’su Dr. Ahmet Ertekin sözlerini şu şekilde sürdürüyor:

“Öncelikle sağlık sektöründe doktor, hemşire, sağlık teknisyeni ve hasta bakıcı gibi hizmetlerde istihdam eksikliği yaşanmakta. Teknik ve teknolojik mühendislik alanlarında da boş kadrolar bulunuyor. Elektrik, elektronik, makine, endüstri, mekanik ve otomotiv mühendisliği bu alanda başı çekiyor. Eğitim, bilişim ve teknoloji alanında da akademisyen ve uzmanlara geniş bir iş alanı bulunmakta. Bunların dışında her sektör için koşullar farklılık gösterse de teknisyenlik, elektrikçi, şoför, müşteri danışmanı gibi mesleki yeterliliğe sahip çalışanlar da sıklıkla tercih edilmekte. Türkiye'den gelen adaylar ise Almanya'daki büyük Türk nüfusu olması ve kısmen Almanya’da aile fertleri bulunması nedeniyle çok daha hızlı adapte oluyorlar. Bu büyük bir avantaj.”