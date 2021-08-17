  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Mehmetçikten büyük operasyon!
Afganistan'ın baş aktörü Bush'tan yeni açıklama
Beşiktaş'tan Batshuayi açıklaması
Fener acilen forvet arıyor!
Dünya Almanya insanlığını Afganistan'da bıraktı! Yalnızca 7 kişiyi tahliye etti
Dünya

Almanya insanlığını Afganistan'da bıraktı! Yalnızca 7 kişiyi tahliye etti

Almanya, Afganistan'ın başkenti Kabil'e gönderdiği 135 kişi kapasiteli A400 tipi askeri kargo uçağında sadece 7 kişiyi tahliye etti. Dünya kamuoyunda büyük tepki çeken skandalla ilgili Alman hükümetine ağır eleştiriler yöneltildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 14:17:00 -
Almanya insanlığını Afganistan'da bıraktı! Yalnızca 7 kişiyi tahliye etti

ABD güçlerinin çekilmesinin ardından Taliban'ın yönetime al koyduğu Afganistan'da büyük bir kaos yaşanıyor. Taliban yönetiminden kaçmak isteyen binlerce kişi, başkent Kabil'de bulunan havalimanına akın etti. ABD'nin gönderdiği tahliye uçağına binmek isteyen binlerce kişi izdihama neden olurken Alman hükümeti büyük bir skandala imza attı.

"Söyleyecek söz bulamıyorum"

Almanya'nın Afganistan'ın başkenti Kabil'e gönderdiği A400 tipi askeri kargo uçağına sadece 7 kişi binebildi. Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran konuyla ilgili Almanya'nın tanınmış sanatçılarından Igor Levit de tepki gösterdi. Yaşanan insanlık trajedisi karşısında Alman hükümetinin tavrını "Utanç verici" olarak nitelendiren Levit, "Bu felaket karşısında, uçağı insanlarla doldurmamak, kıyaslanamaz bir şekilde insanlık dışı. Bu utanç verici. Savaşın ne olduğunu anlamayan sorumlular. Söyleyecek söz bulamıyorum. Yedi kişi sadece yedi. Çünkü diğerleri listede değildi" ifadelerini kullandı.

"Sadece 7 kişiyi mi kurtardınız?"

Gazeteci Hasnain Kazim da "Merhaba Federal Ordu, inme şansınız olan Kabil'den yedi, sadece yedi kişiyi mi kurtardınız? Listenizde sadece bu insanlar olduğu için mi? Ciddi misiniz?" sorularını sorarak tahliye operasyonunu eleştirdi.

Bakanlık açıklama yaptı

Öte yanında Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kabil'den sadece 7 kişi tahliye edilebildiği ifade edilerek buna gerekçe olarak havalimanına gelen yolların tehlikeli olması ve tahliye edilecek kişilerin havalimanına ulaşamaması gösterildi. Açıklamada, tahliyelerin devam etmesi için yoğun çaba harcanmaya devam edileceği vurgulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay