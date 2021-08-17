Almanya insanlığını Afganistan'da bıraktı! Yalnızca 7 kişiyi tahliye etti

ABD güçlerinin çekilmesinin ardından Taliban'ın yönetime al koyduğu Afganistan'da büyük bir kaos yaşanıyor. Taliban yönetiminden kaçmak isteyen binlerce kişi, başkent Kabil'de bulunan havalimanına akın etti. ABD'nin gönderdiği tahliye uçağına binmek isteyen binlerce kişi izdihama neden olurken Alman hükümeti büyük bir skandala imza attı.

"Söyleyecek söz bulamıyorum"

Almanya'nın Afganistan'ın başkenti Kabil'e gönderdiği A400 tipi askeri kargo uçağına sadece 7 kişi binebildi. Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran konuyla ilgili Almanya'nın tanınmış sanatçılarından Igor Levit de tepki gösterdi. Yaşanan insanlık trajedisi karşısında Alman hükümetinin tavrını "Utanç verici" olarak nitelendiren Levit, "Bu felaket karşısında, uçağı insanlarla doldurmamak, kıyaslanamaz bir şekilde insanlık dışı. Bu utanç verici. Savaşın ne olduğunu anlamayan sorumlular. Söyleyecek söz bulamıyorum. Yedi kişi sadece yedi. Çünkü diğerleri listede değildi" ifadelerini kullandı.

"Sadece 7 kişiyi mi kurtardınız?"

Gazeteci Hasnain Kazim da "Merhaba Federal Ordu, inme şansınız olan Kabil'den yedi, sadece yedi kişiyi mi kurtardınız? Listenizde sadece bu insanlar olduğu için mi? Ciddi misiniz?" sorularını sorarak tahliye operasyonunu eleştirdi.

Bakanlık açıklama yaptı

Öte yanında Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kabil'den sadece 7 kişi tahliye edilebildiği ifade edilerek buna gerekçe olarak havalimanına gelen yolların tehlikeli olması ve tahliye edilecek kişilerin havalimanına ulaşamaması gösterildi. Açıklamada, tahliyelerin devam etmesi için yoğun çaba harcanmaya devam edileceği vurgulandı.