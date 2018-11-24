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Almanya göz boyuyor: Suudilere yapılan ambargo...

Almanya'nın Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili dünya kamuoyunun gözünü boyadığı ortaya çıktı. Alman hükümetinin Suudi Arabistan'a yönelik silah ihracatını sadece 2 ay durdurduğu öne sürüldü.

24 Kasım 2018 Cumartesi 00:19
Almanya göz boyuyor: Suudilere yapılan ambargo...

Alman haber dergisi Der Spiegel'in haberine göre, Alman hükümetinin gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra Suudi Arabistan'a yeni silah satışına izin vermeme kararı 2 ay için geçerli olacak. Almanya, 2 ay sonra Riyad'a yönelik silah satışlarını tekrar değerlendirmeye alacak.

Suudi Arabistan'a silah ambargosu koymuşlardı

Habere göre, Alman hükümeti, kasım ayı başında silah üreticilerine ihracatına onay verilen silahların Suudi Arabistan’a sevkiyatının durdurulmasını istedi.

Durdurulan ihracat hacmi 2,5 milyar avro

Berlin'in Suudi Arabistan'a kaç adet silah ihracat lisansı verdiği bilinmezken, Der Spiegel, sevkiyatı durdurulan ihracat hacminin 2,5 milyar avroya denk geldiği iddiasında bulundu.

Almanya geçen ay, Kaşıkçı cinayetinin sonucu ortaya çıkıncaya kadar Suudi Arabistan'a tüm askeri ihracatı durdurduğunu açıklamıştı.

Alman hükümeti, Riyad üzerinde daha etkili olabilmesi için öteki Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de benzer kararı almasını istemişti.

Almanya, aynı zamanda Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilişkisi bulunan 18 kişiye ülkeye giriş yasağı getirmişti.

Suudi Arabistan, Almanya'nın yılbaşından bu yana en çok silah sattığı ikinci ülke oldu. Almanya, yılın 9 ayında Cezayir'e 741,5 milyon avro, Suudi Arabistan'a da 417 milyon avro değerinde silah sattı.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 00:19
  1. suudi arabistan
  2. almanya
  3. yaptırım
  4. silah ambargosu
  5. der spiegel
  6. SİYASET Haberleri

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