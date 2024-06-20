Almanya gezisinin parası kimin cebinden!

HABER MERKEZİ

Son yıllarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın çalışmalarını israf diyerek seçmenini manipüle eden CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un parasını har vurup harman savurmaya devam ediyor. İBB’de göreve geldiği 2019 yılından bu yana israfta sınır tanımayan İmamoğlu, son olarak sözde ziyaret adı altında 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı izlemek için beraberindeki 15 kişi ile birlikte jetle Almanya’ya gittiği ortaya çıktı. Daha önceki Roma gezisine spor ile alakası olmayan gazetecileri götüren İmamoğlu’nun Almanya seyahatine kişisel berberini de yanında götürdüğü öğrenildi. Sürekli jetten inmeyen, yandaşlarına uçak kiralayarak seyahatler düzenleyen İmamoğlu’nun akit’e değerlendiren gazeteci Cengiz Alçayır, “Ekrem İstanbul’a değil, İstanbul Ekrem’e çalışıyor” dedi.

Sihirbaz gibi para yok ediyor

Ekrem İmamoğlu’nin başkanlığının İstanbul halkına ve İstanbul'a olmadığını anlatan Alçayır “O yüzden Ekrem İmamoğlu'nun özel uçakla bir maç izlemeye gitmesini hiç kimse yadırgamasın. İmamoğlu denizin ortasına özel yüzer kort yapıp eşiyle tenis oynayarak PR çalışması yapmış bir insan. İBB’nin parasıyla içki masaları donatıp içkili alemler yapan bir insan. Beylikdüzü’nde kamuya ait 3 bin metrekare yeşil alanı çevirip kendisine özel alan yapan bir insan. O zevk-i sefa içerisinde. İsrafa karşıyız diyerek israfın kralını yapan bir insan. 5 yılı Beylikdüzü’nde 6 yılı İBB’de olmak üzere 11 yılda Türkiye Cumhuriyeti’nde en israfçı başkanı. Bunları da ustalıkla yapıyor. Hokus pokusla kamu parasını bir anda yok ediyor. Mezarlıklara bakmayan, merdivenleri yürütemeyen, otobüsleri yürütemeyen, engelli asansörlerinin bozuk kentte bir belediye başkanı çıkıp da ‘atom karınca gibi çalışıyorum’ demesinin mantığını anlayabiliyor musunuz? Adam çalışıyor ama İstanbulluya değil kendine çalışıyor” açıklamasını yaptı.