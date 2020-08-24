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Aktüel Almanya, Fransa’nın iki bölgesini Kovid-19 konusunda riskli ilan etti
Aktüel

Almanya, Fransa’nın iki bölgesini Kovid-19 konusunda riskli ilan etti

Yeniakit Publisher
2020-08-24 23:36:22 -
Almanya, Fransa’nın iki bölgesini Kovid-19 konusunda riskli ilan etti

BERLİN (AA) - Almanya, Fransa’nın iki bölgesini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında riskli bölgeler listesine dahil etti.

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü (RKI), riskli bölgeler listesini güncelledi.

Fransa'da Kovid-19 vakalarının arttığı Provence-Alpes-Cote d'Azur ve başkent Paris’in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgeleri bu listeye dahil edildi.

Listede ABD, Rusya, Mısır, İsrail ve Türkiye dahil 130 ülke riskli bölge kategorisinde bulunuyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya’daki bazı bölgeler ve İspanya riskli bölgeler arasında yer alıyor.

Riskli bölgelerden Almanya'ya gidenler, negatif Kovid-19 testi sunamadıkları takdirde 14 günlük karantinaya girmeleri gerekiyor.

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