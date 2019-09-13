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Almanya, dördüncü kez cari fazlada dünya birincisi olacak

Almanya, bu yıl 276 milyar dolar ile art arda dördüncü kez dünyada en yüksek cari fazla veren ülke olacak- ABD, bu yıl 480 milyar dolar ile en yüksek cari açık veren ülkeler arasında ilk sırada yer alacak

13 Eylül 2019 Cuma 14:05
Almanya, dördüncü kez cari fazlada dünya birincisi olacak

BERLİN (AA) – Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya’nın bu yıl 276 milyar dolar ile art arda dördüncü kez dünyada en yüksek cari fazla veren ülke olacağını bildirdi.

Merkezi Münih'te bulunan Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl Almanya'nın mal, hizmet ve yatırım akışını ölçen cari hesap fazlası, ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYH) yüzde 7,4’den yüzde 7,1’ye gerileyecek. Buna rağmen Almanya, bu yıl 276 milyar dolar ile art arda dördüncü kez dünyada en yüksek cari fazla veren ülke olacak. Ülkenin cari fazlası, dışarıdan aldığı mal ve hizmetlerden çok daha fazlasını ihraç etmesi anlamına geliyor.

Almanya’yı 188 milyar dolarla Japonya ve 182 milyar dolarla Çin izleyecek.

Ifo’ya göre, dünyanın en büyük ekonomisine sahip olan ABD, Başkan Donald Trump’un Çin’e karşı “yüksek ticaret açığını düşürmek için” tarife savaşları başlatmasına rağmen, bu yıl 480 milyar dolar ile dünyada cari açığı en yüksek ülke olacak.

Almanya, özellikle ticaret bilançosunda elde ettiği yüksek fazla nedeniyle ABD Başkanı Trump tarafından eleştiriliyor. İkili ticarette ülkesinin zararlı çıktığını savunan Trump, bu nedenle Almanya'dan ithal edilen otomobil gibi ürünlere ek gümrük vergisi getirmekle tehdit ediyor.

Yaklaşık son 8 yıldır, Almanya'nın cari işlemler dengesinin GSYH’sine oranı Avrupa Komisyonu'nun belirlediği yüzde 6 olan gösterge eşiğinin üzerinde seyrediyor.

Almanya'nın bu yılın ilk 7 ayındaki ihracatı 2018'in aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 781,3 milyar avroya yükselirken ithalatı yaklaşık yüzde 2,5 azalarak yaklaşık 650,2 milyar avroya ulaştı. Böylece ülkenin ticaret fazlası, bu yılın ilk 7 ayında 131,1 milyar avro oldu.

Almanya, 2018'de 294 milyar dolar ile dünyada en yüksek cari fazla veren ülke olmuştu.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 14:05
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