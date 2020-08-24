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Aktüel Almanya Dışişleri Bakanı Maas yarın Türkiye'ye gelecek
Aktüel

Almanya Dışişleri Bakanı Maas yarın Türkiye'ye gelecek

Ziyaret kapsamında ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, Doğu Akdeniz ve bölgesel konuların ele alınması öngörülüyor

Yeniakit Publisher
2020-08-24 10:34:48 -
Almanya Dışişleri Bakanı Maas yarın Türkiye'ye gelecek

ANKARA (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yarın Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın yarın Ankara'da bir araya geleceği bildirildi.

Açıklamada, "Sayın Bakanımız ile Alman mevkidaşı arasında Ankara'da yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, Doğu Akdeniz ve bölgesel konuların ele alınması öngörülmektedir." ifadesi yer aldı.

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