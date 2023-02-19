Almanya'dan binlerce uçuşun iptaline neden olan çok büyük skandal! Görevlilere çağrıda bulundular

Almanya’nın bayrak taşıyıcı havayolu Lufthansa’da çalışanların ücret artışı talebinin kabul edilmemesi üzerine ‘Uyarı grevi’ne gitmeleri ile binlerce uçuş iptal edildiği 300 bin yolcunun etkilendiği bildirildi. Bu arada grevin turizm sezonu yaz aylarında yaşanmaması için şimdiden önlem alınması isteniyor.

Almanya Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) üyesi kamu çalışanları, yer hizmetleri personeli ve güvenlik görevlileri, işverenlerinin ücret artışı taleplerini kabul etmemesi üzerine ülkedeki yedi büyük havalimanında bir günlük 'uyarı grevi'ne gitti. Grev nedeniyle Frankfurt/Main, Münih, Stuttgart, Hamburg, Dortmund, Hannover ve Bremen şehirlerindeki havalimanlarında yapılması planlanan yaklaşık 2 bin 340 uçuş iptal edildi. Uçuşların iptal edilmesinden yaklaşık 300 bin yolcu etkilendi.

Bu arada grevin 2023 yazına yansımaları olmaması için şimdiden önlem alınması isteniyor.

Bağımsız Seyahat Acenteleri Derneği ( VUSR) Başkanı Marija Linnhoff, Hava trafiğinde ve havalimanlarında geçen dönem yaşanan kaosun yinelenme olasılığına karşı uyarıda bulunurken Alman Havacılık Endüstrisi Federal Birliği (BDL) ve Havaalanı Birliği ADV, sorunsuz bir yaz için "hala yapılacak çok şey" olduğunu açıkladı. Öte yandanturizmgazetesi'e göre: Lufthansa, yaz döneminde yaşanabilecek olası aksaklıklara önlem kapsamında çevrimiçi yaz uçuş programından binlerce uçuşu iptal etti.

Lufthansa Yönetim Kurulu Üyesi Harry Hohmeister yaz mevsiminde sorun yaşanmaması için Avrupa genelinde sektörde personel sıkıntısı yaşanmaya devam ettiğini belirtti.