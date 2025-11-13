  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’dan zorunlu askerlik açıklaması: “Daha fazla askere ihtiyacımız var”
Dünya

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’dan zorunlu askerlik açıklaması: “Daha fazla askere ihtiyacımız var”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’dan zorunlu askerlik açıklaması: "Daha fazla askere ihtiyacımız var"

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ordunun personel ihtiyacına dikkat çekerek, “Ülkemizin savunma kapasitesi için yeniden herkesin hizmet ettiği bir sisteme ihtiyaç var” dedi. Steinmeier, hem ordu hem de sosyal hizmet için “zorunlu hizmet döneminin” en adil çözüm olacağını savundu.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Federal Ordu’nun (Bundeswehr) 70. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Berlin’de önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında, Ukrayna savaşının Avrupa barış düzenine bir saldırı olduğunu vurgulayan Steinmeier, Almanya’nın askeri yeteneklerini güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

"HERKES İÇİN ZORUNLU HİZMET EN ADİL ÇÖZÜM OLUR"

Savunma kapasitesinin artırılması gerektiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Steinmeier, ordunun personel ihtiyacına çözüm olarak zorunlu hizmeti işaret etti:

"Savunma kapasitemizi artırmak için ordumuzun artık daha fazla askere ihtiyacı var. Bence uzun vadede en adil çözüm, bazılarının orduda, bazılarının ise sosyal hizmette görev yapacağı herkes için zorunlu hizmet dönemi olacaktır."

Steinmeier, Savunma Bakanı Boris Pistorius’un bu yöndeki hazırlıklarına değinerek, yeni bir askerlik hizmeti yasası ile doğru adımların kısa sürede atılacağına inandığını ifade etti.

 

"CAYDIRICILIĞA KATKIMIZ GEREKLİ"

Rusya'nın NATO'nun kararlılığını sınadığını kaydeden Steinmeier, Almanların askeri gücünü hızla geliştirmesi gerektiğini vurguladı. Steinmeier, askeri gücün amacının savaş açmak değil, savaştan kaçınmak olduğunu belirterek, "Etkili caydırıcılığa katkımız artık gereklidir" dedi.

 

SAVUNMA BAKANI PİSTORİUS’TAN CAYDIRICILIK VURGUSU

Törende konuşan Savunma Bakanı Boris Pistorius da caydırıcılığın önemine vurgu yaparak, "Savunma ve caydırıcılık gücümüzü kararlı ve tereddütsüz şekilde güçlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner ise Bundeswehr’i "dış tehditlere karşı demokrasimizin hava yastığı" olarak nitelendirdi.

 

Avrupa savunmasında yeni dönem: İngiltere ve Almanya’dan 2.000 km menzilli füze hamlesi!
Avrupa savunmasında yeni dönem: İngiltere ve Almanya’dan 2.000 km menzilli füze hamlesi!

Gündem

Avrupa savunmasında yeni dönem: İngiltere ve Almanya’dan 2.000 km menzilli füze hamlesi!

Almanya’dan dev savunma hamlesi: 1 milyar euroluk helikopter anlaşması imzalandı
Almanya’dan dev savunma hamlesi: 1 milyar euroluk helikopter anlaşması imzalandı

Dünya

Almanya’dan dev savunma hamlesi: 1 milyar euroluk helikopter anlaşması imzalandı

Doktorlar artık bunu yapamayacak! Almanya'da sosyal medyadaki saçmalığa yasak
Doktorlar artık bunu yapamayacak! Almanya'da sosyal medyadaki saçmalığa yasak

Dünya

Doktorlar artık bunu yapamayacak! Almanya'da sosyal medyadaki saçmalığa yasak

Gana, Almanya ile ikili borç yeniden yapılandırma anlaşması imzaladı
Gana, Almanya ile ikili borç yeniden yapılandırma anlaşması imzaladı

Dünya

Gana, Almanya ile ikili borç yeniden yapılandırma anlaşması imzaladı

Avrupa bir kez daha hukuk sınavında! Siyonistleri silaha boğan Almanya mahkemelik
Avrupa bir kez daha hukuk sınavında! Siyonistleri silaha boğan Almanya mahkemelik

Dünya

Avrupa bir kez daha hukuk sınavında! Siyonistleri silaha boğan Almanya mahkemelik

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şehadet haberi ailelerine verildi! En zor görev
Gündem

Şehadet haberi ailelerine verildi! En zor görev

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu..
Ahmet Özer hakkında tahliye kararı
Gündem

Ahmet Özer hakkında tahliye kararı

Cezaevinde tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi.
Sözcü’nün yalan haberi piyasaları salladı! Borsa mı oynuyorlar?
Gündem

Sözcü’nün yalan haberi piyasaları salladı! Borsa mı oynuyorlar?

Sabah yazarı Melih Altınok, İmamoğlu iddianamesini gündeme getirdiği yazısında Sözcü gazetesinin CHP'ye kapatma davası açılması talebiyle ba..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23