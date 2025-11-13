Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’dan zorunlu askerlik açıklaması: “Daha fazla askere ihtiyacımız var”

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Federal Ordu’nun (Bundeswehr) 70. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Berlin’de önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında, Ukrayna savaşının Avrupa barış düzenine bir saldırı olduğunu vurgulayan Steinmeier, Almanya’nın askeri yeteneklerini güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

"HERKES İÇİN ZORUNLU HİZMET EN ADİL ÇÖZÜM OLUR"

Savunma kapasitesinin artırılması gerektiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Steinmeier, ordunun personel ihtiyacına çözüm olarak zorunlu hizmeti işaret etti:

"Savunma kapasitemizi artırmak için ordumuzun artık daha fazla askere ihtiyacı var. Bence uzun vadede en adil çözüm, bazılarının orduda, bazılarının ise sosyal hizmette görev yapacağı herkes için zorunlu hizmet dönemi olacaktır."

Steinmeier, Savunma Bakanı Boris Pistorius’un bu yöndeki hazırlıklarına değinerek, yeni bir askerlik hizmeti yasası ile doğru adımların kısa sürede atılacağına inandığını ifade etti.

"CAYDIRICILIĞA KATKIMIZ GEREKLİ"

Rusya'nın NATO'nun kararlılığını sınadığını kaydeden Steinmeier, Almanların askeri gücünü hızla geliştirmesi gerektiğini vurguladı. Steinmeier, askeri gücün amacının savaş açmak değil, savaştan kaçınmak olduğunu belirterek, "Etkili caydırıcılığa katkımız artık gereklidir" dedi.

SAVUNMA BAKANI PİSTORİUS’TAN CAYDIRICILIK VURGUSU

Törende konuşan Savunma Bakanı Boris Pistorius da caydırıcılığın önemine vurgu yaparak, "Savunma ve caydırıcılık gücümüzü kararlı ve tereddütsüz şekilde güçlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner ise Bundeswehr’i "dış tehditlere karşı demokrasimizin hava yastığı" olarak nitelendirdi.