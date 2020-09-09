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Aktüel Almanya, Cemal Kaşıkçı cinayeti davasındaki sürecin "şeffaf yürütülmediğini" açıkladı
Aktüel

Almanya, Cemal Kaşıkçı cinayeti davasındaki sürecin "şeffaf yürütülmediğini" açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-09-09 16:30:36 -
Almanya, Cemal Kaşıkçı cinayeti davasındaki sürecin "şeffaf yürütülmediğini" açıkladı

BERLİN (AA) - Alman hükümeti, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Ceza Mahkemesinde görülen Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili dava sürecinin, "şeffaf yürütülmediğini" bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, Federal Basın Merkezinde düzenlenen basın toplantısında, AA muhabirinin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'daki Kaşıkçı cinayeti davasını izleyemediklerini, hüküm giyenler hakkında da bilgileri olmadığını belirterek, "Dava süreci şeffaf değildi. Hala açıklanması gereken, cevabı verilmesi gereken sorular var." dedi.

Adebahr, Türkiye'de de Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bir davanın bulunduğuna dikkati çekerek, süreci takip ettiklerini ve olayın aydınlatılmasını beklediklerini kaydetti.

Dışişleri Sözcüsü, Almanya'nın idam cezasına karşı olması nedeniyle sanıklara ölüm cezası verilmemesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

- Karar önceki gün açıklanmıştı

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'ya göre, 7 Eylül'de Başsavcılık, Kaşıkçı cinayeti davasında yargılanan 8 sanık hakkında nihai hükmün açıklandığını duyurmuştu.

Buna göre, Riyad Ceza Mahkemesi, sanıklardan 5'ine 20'şer, birine 10, diğer 2'sine 7'şer yıl hapis cezası vermişti.

Açıklamada, maktulün yakınlarının kendi şahsi dava haklarından feragat etmesiyle şahsi, söz konusu hükümle de kamu dava dosyasının kapanmış olduğu belirtilmişti.





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