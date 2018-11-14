Almanya, 'casusluk' bahanesiyle 'EGM Mobil' uygulamasına inceleme başlattı

DW Türkçe'nin haberine göre, Türkiye Emniyet Genel Müdürlüğü'nün "EGM Mobil" olarak bilinen online ihbar uygulamasının Almanya'da kullanıldığı ve muhaliflerin bu yolla ihbar edildiği iddialarının ardından inceleme başlatıldı. Alman hükümeti, Federal Başsavcılık'ın konuyla ilgili inceleme başlattığını, uygulamanın Almanya'da kullanımının casusluk kapsamına girip girmediğinin mercek altına alındığını açıkladı.



Hükümet, Sol Parti'nin soru önergesine verdiği yanıtta EGM Mobil uygulamasının Almanya'da kullanımının ne kadar yaygın olduğu konusunda bilgi sahibi olunmadığını ifade ederken ihbar sırasında paylaşılan veri ve bilgilerin uygulamada mı yoksa servis sağlayacıda mı kayıtlı tutulduğu hakkında da ellerinde bilgi olmadığını kaydetti.

Apple ve Google'ın uygulama bölümlerinden 2016 yılından bu yana akıllı telefonlara yüklenebilen EGM Mobil uygulamasıyla suç duyurusunda bulunulabiliyor, aynı zamanda fotoğraflar ya da belgeler de yüklenebiliyor. Sol Parti soru önergesinde, Almanya'dan EGM Mobil uygulamasıyla yapılan ihbarlar sonucu Türkiye'de kaç kişinin sorgulandığı ya da tutuklandığı sorusunu yöneltirken hükümet bu konuda bilgisi olmadığı yanıtını verdi.

"Almanya'ya taşımayın"

Böyle bir uygulamanın Almanya'da iç barışı nasıl etkileyeceği yönündeki soruya ise hükümet, "Türk hükümetinin temsilcilerine Türkiye'deki siyasi ve toplumsal gerilimlerin Almanya'ya taşınmaması gerektiğini söylüyoruz" karşılığını verdi. Hükümetin yanıtında "Bu uygulamanın Türkiye'de hükümeti eleştirenlerin ihbar edilmesinde bir araç olarak kullanılmakta olduğu dışlanamaz" ifadesi kullanıldı.

Almanya'da yaşayan bazı Türk vatandaşlarının EGM Mobil uygulamasını cep telefonlarına indirdikleri, burada yaşayan ve muhalif görüşleriyle bilinenleri bu yolla ihbar ettikleri yönündeki iddialar geçen aylarda Alman medyasına yansımış, muhalefet partileri bunun üzerine Merkel hükümetini bu konuda adım atmaya çağırmıştı. Hür Demokrat Partili (FDP) iki milletvekili de EGM Mobil uygulamasıyla "casusluk" yapıldığı şüphesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.