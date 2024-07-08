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Dünya Almanya bu haberle çalkalanıyor! Yeni doğan bebeğini bakın nasıl öldürdü
Dünya

Almanya bu haberle çalkalanıyor! Yeni doğan bebeğini bakın nasıl öldürdü

Yeniakit Publisher
2024-07-08 13:49:00 - 2024-07-08 13:50:12
Almanya bu haberle çalkalanıyor! Yeni doğan bebeğini bakın nasıl öldürdü

Almanya'da yeni doğan bebeğini pencereden atarak öldüren 28 yaşındaki bir anne, mahkemede "bebeğin kariyerini mahvedeceğini" düşündüğünü söyledi.

Almanya'da yaşayan 28 yaşındaki Katarina Jovanovic, korkunç bir olayın mimarı oldu.

Jovanovic, yeni doğan bebeğini pencereden atarak öldürdü.

28 yaşındaki Jovanovic, kasıtlı öldürme suçundan 7 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkemede, Jovanovic'in 12 Eylül 2023'te evde gizlice doğum yaptığı, ardından bebeğini daire penceresinden aşağı attığı belirtildi.

Evinde doğum yaptı: Bebeği pencereden aşağı attı

Henüz birkaç dakikalık bebeğin, yaklaşık dört metre yükseklikten aşağıdaki yola düşerek kafatasının parçalandığı anlaşıldı.
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Jovanovic mahkemede, çocuk sahibi olmasının lüks bir otomobil üreticisinin hukuk departmanında yönetici olarak kariyerini mahvedeceğine inandığını anlattı.

"Sanık, özellikle mesleki ilerlemesi olmak üzere hayat planlarını bir çocuk uğruna ertelemeye hazır değildi"

Savcı Mareike Hafendoerfer, "Sanık, özellikle mesleki ilerlemesi olmak üzere hayat planlarını bir çocuk uğruna ertelemeye hazır değildi. Bu, bebek doğduğunda verdiği karardı ve sonuç olarak cinayet mahkumiyeti için gereken kriterler yerine getirildi." diye konuştu.

Hamile olduğunun farkında olmadığı iddia edildi

Daily Mail'ın aktardığına göre; Jovanovic'in avukatları, müvekkillerinin evde tek başına doğum yaptıktan sonra bebeği yanlışlıkla düşürdüğünü, hamile olduğunun farkında olmadığını ileri sürdü.

Avukatlar, "Kanlı bebeği aniden eline aldığında psikolojik olarak olağanüstü bir durumla karşı karşıyaydı. Bir kazaydı, bebeği düşürdü. Çocuğun pencere pervazına nasıl düştüğü henüz belirlenemedi." savunmasında bulundu.

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