Almanya bu haberi konuşuyor! İran’a nükleer satış…

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Almanya, İran’a nükleer ekipman temin etmesinden şüphelenilen Alexander J.’nin tutuklanmasını konuşuyor. Federal Savcılık’tan yapılan açıklamaya göre şahsın, Avrupa Birliği yaptırımları listesindeki ekipmanları İran’a temin etmekten suçlanıyor.

Reuters’ın haberine göre Almanya polisi, şahsın bağlantılı olduğu 11 farklı noktaya operasyon düzenledi.

Alexander J.’nin, AB tarafından kara listeye alınan bir İranlı şirkete nükleer ve roket programları için 1,3 milyon dolar değerinde ekipman gönderdiği belirtiliyor.

Şahsın, İran’a yönelik herhangi bir sevkiyat için resmi başvuru yapmadığı ifade edildi.

Batılı ülkeler uzun süredir İran'ı nükleer silah aramakla suçlarken, Tahran bunu reddediyor. 2015 yılında İran, uluslararası yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programını durdurmak için küresel güçlerle bir anlaşma imzaladı. ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmadan tek taraflı olarak çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya başladı.