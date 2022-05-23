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Aktüel Almanya bizi mi kıskanıyor ne? 16 milyon yoksul var!
Aktüel

Almanya bizi mi kıskanıyor ne? 16 milyon yoksul var!

Almanya’da nüfusun 13.4 milyonu yoksul, Paritaetischer Wohlfahrt adlı ülkenin en önde gelen sosyal yardım kuruluşunun Başkanı Ulrich Schneider, “Artık ayı nasıl geçireceğini bilemeyen milyonlarca hanemiz var." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 13:35:00 -
Almanya bizi mi kıskanıyor ne? 16 milyon yoksul var!

Almanya’da nüfusun 13.4 milyonu yoksul, Paritaetischer Wohlfahrt adlı ülkenin en önde gelen sosyal yardım kuruluşunun Başkanı Ulrich Schneider, “Artık ayı nasıl geçireceğini bilemeyen milyonlarca hanemiz var." dedi.

Almanya’nın önde gelen yardım kuruluşunun raporuna göre, yaklaşık 13,4 milyon yardıma ihtiyacı olan kişi anlamına geliyor.

Toplumun yüzde 16.1’ine tekabül ediyor. Enflasyon oranı bu şekilde gelişmeye devam ederse, o zaman toplum alttan parçalanacak” diye konuştu.

Aşevlerinde artan talebi karşılayamaz hale geldiğine dikkat çeken Schneider, “Fiyat artışları nedeniyle şu anda toplumun tabanında neler olduğuna yeterince dikkat edilmiyor. Hükümet’in yardım paketi pek de yardımcı olmayacak” dedi.

Hartz IV sosyal yardımının 449 eurodan 678 euroya yükselmesini isteyen Schneider, “Bu kişilerin elektrik ücreti ve kiranın yanında konut ek masrafları da ödenmeli” dedi.

Schneider, Federal Hükümet’in son yardım paketine de değindi ve yardımda adaletsizlik olduğuna işaret etti. RND’ye konuşan Başkan, “Varlıklı haneler, bu yardımla en fazla rahatlamayı sağlıyor. Yalnız yaşayan bir milyoner, asgari ücretle çalışan birinden daha fazla rahatlama hissedecek” diye sitemde bulundu.

Hans Böckler Vakfı da hükümet yardımının sınırlı ölçüde yardımcı olduğunu açıkladı ve enerji ile gıda fiyatı yükünün ancak yarısı kadar yardım yapıldığına işaret etti.

 

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