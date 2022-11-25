‘Almanya bizi kıskanıyor’ dedi ve nedenini açıkladı

Atlas Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Tavit Köletavitoğlu, Almanya’nın Türkiye’yi kıskanma nedenini bir açıkladı.

12.Resort Turizm Kongresi kapsamında düzenlenen “Turizmde yeni teşvik anlayışı ne olmalı?” başlıklı panele katılan Tavit Köletavitoğlu, Almanya’nın Türkiye’deki turizm potansiyelini kıskandığını ifade etti.

“Almanya’nın bizi kıskandığı yer tam da turizm potansiyelimizdir”

“Türkiye Akdeniz çanağında sıradan ama turizm alanında çok yüksek potansiyelli bir ülkedir. Almanya bizi kıskanıyor deniyor ya. İşte Almanya’nın bizi kıskandığı yer tam da turizm potansiyelimizdir. Turizm sektörünü otomatik refleksler kazandırmamız lazım. Biz bunu yapmak yerine kriz anında ricacı oluyor, heyetler halinde Ankara’ya gidiyoruz. Biz son 10-15 yıldır iyi eğitimli bürokrat yetiştiremiyoruz.”