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Dünya Almanya Başbakanı Scholz: Rusya nükleer silah kullanma tehdidini bıraktığını duyurdu! Tarihi açıklama
Dünya

Almanya Başbakanı Scholz: Rusya nükleer silah kullanma tehdidini bıraktığını duyurdu! Tarihi açıklama

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın nükleer silah kullanma konusunda tehdidi bıraktığını bildirdi. Almanya'dan tarihi açıklama bölgede silah kullanma tehdidini bıraktığı duyuruldu...

Yeniakit Publisher
2022-12-08 16:34:00 - 2022-12-08 19:47:07
Almanya Başbakanı Scholz: Rusya nükleer silah kullanma tehdidini bıraktığını duyurdu! Tarihi açıklama

Scholz, Funke Medya Grubu ve Fransız Quest-France gazetesine verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ukrayna savaşı ve bunun sebepleri konusunda Putin ile farklı perspektiflerden baktığını belirten Scholz, "Ancak bu korkunç duruma rağmen birbirimizle konuşmamız gerektiğine inanıyorum." dedi.

Scholz, son görüşmede Ukrayna'daki şehirlerin ve buradaki altyapının bombalanmasını kınadığını anlatarak, bununla açık şekilde uluslararası hukukun ihlal edildiğini yineledi.

Kremlin'in (savaşa ilişkin) uzlaşma isteğinin arttığı konusunda bir hareket görüp görmediğine ilişkin soru üzerine Scholz, savaşın acımasız şekilde devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Şimdilik bir şey değişti. Uluslararası toplumun kırmızı çizgi belirlemesine yanıt olarak Rusya, nükleer silah kullanmakla tehdit etmeyi bıraktı. Pekin'e yaptığım ziyaret sırasında Çin Devlet Başkanı Şi (Cinping) ile nükleer silahların kullanılmaması gerektiğini birlikte ifade ettik. Kısa bir süre sonra G20 ülkeleri bu tutumu teyit etti."

Başbakan Scholz, "Nükleer tırmanma tehlikesi önlendi mi?" şeklinde soruya "Şimdilik, buna bir takoz koyduk." şeklinde cevap verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya'nın güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduğuna ilişkin düşüncesini destekleyip desteklemediğine ilişkin soruya Scholz, "Şimdiki öncelik, Rusya'nın savaşı hemen bitirmesi ve askerlerini geri çekmesidir. Daha sonra Avrupa'nın güvenliğini nasıl sağlayabileceğimize ilişkin konunun ele alınması doğrudur. Elbette Rusya ile, örneğin Avrupa'da silah kontrolü yapılması üzerine görüşmeye hazırız. Bunu zaten savaştan önce de teklif ettik ve bu tutumda değişiklik olmadı." yanıtını verdi.

Scholz, Almanya'nın gelecek 5 yıl içinde bir füze savunma sistemine sahip olmasını ümit ettiğini belirterek, bu konuda hükümetin somut karar vermesi için üreticilerle çeşitli sistemler hakkında görüştüğü bilgisini paylaştı.

Ukrayna'yı desteklemeyi sürdüreceklerini vurgulayan Scholz, bu desteğin Avrupa'daki barış düzenini kurtarmakla ilgili de olduğunu belirtti.

Scholz, "Bunun için ekonomik dezavantajları göze alıyoruz ve savunma için daha fazla para harcıyoruz çünkü Rusya'nın başka ülkelere saldırmayacağının garantisi yok. Aynı zamanda şunu söylüyorum ki bu benim için çok önemli; Rusya ile NATO arasında doğrudan bir savaşı önlemek için elimizden geleni yapıyoruz. Böyle bir çatışmanın sadece kaybedenleri olur." ifadelerini kullandı.

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