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Avrupa Almanya aşı yaptıranlara tazminat ödeyecek!
Avrupa

Almanya aşı yaptıranlara tazminat ödeyecek!

Almanya pandemi döneminde 253 kişiye zorla aşı yaptırırken, yan etkileri nedeniyle tazminat ödeyecek.

Yeniakit Publisher
2023-01-31 09:05:00 -
Almanya aşı yaptıranlara tazminat ödeyecek!

Almanya'da 192 milyon koronavirüs aşısı uygulanırken, 253 kişinin aşıdan dolayı yan etki şikâyetinde bulunduğu ve şikâyetin kabul gördüğü belirtildi. Bu kişilere yan etkiden dolayı tazminat ödeneceği aktarıldı. 3968 başvuru henüz sonuçlanmazken yan etkiler, kalp kası iltihabı, beyin kan damarlarının tıkanması, kas ve sinir güçsüzlüğüne neden olan nörolojik hastalıklar olarak sıralandı. 

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