Almanya, ABD, BAE, Irak, İran, Çin... Türkiye'ye destek gönderen ülkeler bakın kim! Ortaya çıktı

Türkiye'deki depremlerin ardından birçok ülkeden Türkiye'ye gelen arama kurtarma ekipleri enkazlarda çalışmaya başladı. Türkiye'ye çeşitli ülkelerden yardımlar gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli 7,7'lik deprem sonrasında Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana gelmişti. Yaşanan sarsıcı depremler sonrasında deprem bölgesinde OHAL ilan edilirken çeşitli ülkelerden destek mesajları ve yardımlar gündeme geldi.

Hala Deprem bölgesinde 5. günde 6 bin 636 yabancı arama kurtarma ekibi görev yapıyor.

Hatay'da 2 bin 398, Kahramanmaraş'ta 1628, Adıyaman'da 1513, Gaziantep'te 692, Malatya'da 283 ve Osmaniye'de 122 yabancı arama kurtarma ekibi görev alıyor.

TÜRKİYE'YE YARDIM GÖNDEREN ÜLKELER

ABD, Almanya, Arjantin, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, BAE, Bangladeş, Belarus, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Cezayir, Çekya, Çin, El Salvador, Ermenistan, Estonya, Filistin, Finlandiya, Fransa, Güney Amerika, Güney Kore, Gürcistan, Hırvatistan, Hindistan, Hollanda, Hong Kong, Irak, İran, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kosova, Kuveyt, Libya, Litvanya, Lübnan, Macaristan, Malezya, Malta, Meksika, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tayvan, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna, Ürdün, Venezuela ve Yunanistan'dan ekipler deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.(ntv)

ABD'Lİ STK 10 MİLYON DOLARLIK YARDIM TOPLADI

ABD'nin Florida eyaletindeki Küresel Güçlendirme Misyonu (GEM) adlı sivil toplum kuruluşu (STK), Türkiye'deki depremzedeler için 10 milyon dolarlık yardım topladı. Miami merkezli sivil toplum kuruluşu GEM'in Türkiye'deki depremzedeler için başlattığı yardım kampanyasında, tıbbi gereçler, gıda maddeleri ve giyecek benzeri malzemeler toplandı.

Yaklaşık 10 milyon dolarlık yardım paketleri, Türk Hava Yolları (THY) aracılığıyla yola çıkarıldı. GEM Danışma Kurulu Üyesi iş adamı Mubashir Kazi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'deki Türk yetkililerle iletişim halinde olduklarını ve hazırlanan yardım paketlerinin en kısa sürede Türkiye'deki depremzedelere ulaştırılacağını söyledi.

Pakistan kökenli girişimci Kazi, yardımların bir bölümünün Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nin koordinasyonuyla Türkiye'ye gönderildiğini, 5-10 gün içerisinde tüm yardımları ulaştırmayı hedeflediklerini aktardı.

AB SİVİL KORUMA MEKANİZMASI'NDAN 1200 GÖREVLİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında şu ana kadar 30 arama kurtarma ekibi ve tıbbi ekip Türkiye'ye gönderildi veya gönderilecek. 19'u AB üyesi ülke ile Karadağ ve Arnavutluk dahil olmak üzere 21 Avrupa ülkesinden 1200 arama kurtarma görevlisine 79 arama kurtarma köpeğinin eşlik edeceği aktarıldı.

AZERBAYCAN

Deprem bölgesi için uluslararası yardımı da içeren dördüncü seviye alarmın ilan edilmesinin ardından arama kurtarma ekibi gönderen ilk ülke Azerbaycan oldu. Arama kurtarma çalışmalarında 400'den fazla Azerbaycanlı personel görev alıyor.

İSVİÇRE

İsviçre'den Hatay'a giden arama kurtarma ekibi, arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. İsviçre Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Hatay'da çalışmalarını sürdüren İsviçre İnsani Yardım Biriminin 4 kişiyi enkaz altından kurtardığı belirtildi. Kurtarılan kişilerden ikisinin çocuk, diğerlerinin ise genç bir kadın ile erkek olduğu aktarıldı.

Paylaşımda, "Cuma günü sağlık ve konaklama uzmanlarından oluşan ikinci ekip, yardımlarımıza katkı yapacak." denildi. Öte yandan, İsviçreli uzmanların cuma günü ihtiyaçları değerlendirmek üzere Suriye'ye de gideceği kaydedildi.

paylaşımda, "Birleşik Krallık, 77 kişilik arama-kurtarma uzmanlarını, son teknoloji ekipmanlarını ve arama köpeklerini Türkiye'ye gönderdi." ifadeleri yer aldı.

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