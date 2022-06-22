Almanya 80 yıllık askeri durgunluğunu sonlandırıyor: Avrupa'daki en büyük orduya sahip olacağız!
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman Silahlı Kuvvetleri'nin yakında Avrupa'daki NATO ülkeleri arasında en büyük orduya dönüştürüleceğini söyledi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman Silahlı Kuvvetleri'nin yakında Avrupa'daki NATO ülkeleri arasında en büyük orduya dönüştürüleceğini söyledi.
Uluslararası hava ve uzay sergisi ILA Berlin'in açılışında konuşma yapan Scholz, "Şubat sonunda silahlı kuvvetler için 100 milyar euro tutarında özel bir bütçe oluşturulduğunu duyurmuştum" dedi. Scholz, "Alman ordusu, öngörülebilir bir gelecekte Avrupa'daki NATO müttefikleri arasındaki en büyük konvansiyonel ordu haline gelecek. Bu; ülkemizin, ortaklarımızın güvenliğiyla ilgili" ifadelerini kullandı.