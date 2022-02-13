Almanya 2022 cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları! Almanya Cumhurbaşkanı kim?

Almanya'da Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in 5 yıllık süresinin bitmesiyle, bugün cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak.Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in 5 yıllık süresinin bitmesinin ardından Federasyon Kongresi (Bundesversammlung), gelecek 5 yıl için ülkenin cumhurbaşkanını belirleyecek.

Almanya'da cumhurbaşkanı nasıl seçiliyor?

Cumhurbaşkanını seçecek Federasyon Kongresi, Federal Meclis üyeleri ile eyalet meclislerinin belirlediği aynı sayıdaki delegelerden oluşuyor. Böylelikle 736 milletvekilinin yanı sıra 16 eyalet meclisince gönderilen delegelerle birlikte 1472 Federasyon Kongre üyesi bugün yerel saatle 12.00’de Almanya’nın gelecek 5 yıl görev yapacak cumhurbaşkanını seçecek.

Bir adayın cumhurbaşkanı seçilebilmesi için ilk 2 turda salt çoğunluğu alması gerekiyor. Adaylardan birinin ilk 2 turda salt çoğunluğa ulaşamaması durumunda 3'üncü tura geçilecek ve bu turda en fazla oy alan aday cumhurbaşkanı olacak.

SPD, Yeşiller, FDP ve CDU/CSU’nun Federasyon Konseyinde büyük çoğunluğa sahip olmasından dolayı Steinmeier’in ilk turda seçilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı için oy kullanacak en tanıdık isim, 8 Aralık’ta başbakanlık görevinden ayrılan Angela Merkel olacak.

Merkel’in yanı sıra COVID-19 aşısı geliştiren BioNTech şirketinin kurucularından Dr. Özlem Türeci, Kimya Nobel Ödülü alan Benjamin List, Astronot Alexander Gerst, Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Hansi Flick, Freiburg Teknik Direktörü Christian Streich, Bayern Münihli futbolcu Leon Goretzka, piyanist Igor Levit, eski İçişleri Bakanı Horst Seehofer gibi pek çok isim delegeler arasında yer alıyor.

Almanya cumhurbaşkanı adayları kim?

2017’de Joachim Gauck’tan görevi devralan mevcut Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Mayıs 2021’de ikinci dönem için aday olacağını açıkladı. Öte yandan İslam ve göçmen karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi, iktisatçı ve yazar Prof. Dr. Max Otte’yi aday gösterdi. Sol Parti’nin adayı Mainz kentinde hekimlik yapan ve sosyal faaliyetlerde bulunan Dr. Gerhard Trabert, Özgür Seçmenler’in (Freier Waehler) adayı da astrofizikçi Dr. Stefanie Gebauer oldu. Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ile Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin (CSU) oluşturduğu Hristiyan Birlik (CDU/CSU) Meclis Grubu'nun desteklediği Steinmeier’in yeniden cumhurbaşkanı seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Gerhard Trabert kimdir?

Herhangi bir partiye üye olmayan Gerhard Trabert, Eylül 2021’deki genel seçimlerde Sol Parti adına Mainz kentinden aday oldu. Sosyal pedagog ve doktor olan 65 yaşındaki Trabert, yıllardan beri evsizlere ve mültecilere yönelik çalışmalarla tanınıyor. Sosyal faaliyetlerinden dolayı 2004’te Almanya Liyakat Nişanı verilen Trabert, ülke dışında da sosyal alanlarda çalışmaları bulunuyor.

Almanya cumhurbaşkanları kim?

Federal Almanya Cumhuriyeti tarihinde bugüne kadar Theodor Heuss (1949-1959), Heinrich Lübke (1959-1969), Gustav Heinemann (1969-1974), Walter Scheel (1974-1979), Karl Carstens (1979-1984), Richard von Weizsaecker (1984-1994), Roman Herzog (1994-1999), Johannes Rau (1999-2004), Horst Köhler (2004-2010), Christian Wulff (2010-2012), Joachim Gauck (2012-2017) cumhurbaşkanlığı yaptı. 2017’de seçilen Frank-Walter Steinmeier yeniden seçilmesi durumunda 2027’ye kadar bu görevde kalacak.