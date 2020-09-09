  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Almanya 10 Eylül’de uyarı sinyalleriyle acil durumlara hazırlanacak
Aktüel

Almanya 10 Eylül’de uyarı sinyalleriyle acil durumlara hazırlanacak

Yeniakit Publisher
2020-09-09 15:21:34 -
Almanya 10 Eylül’de uyarı sinyalleriyle acil durumlara hazırlanacak

BERLİN (AA) – Almanya’da 1990’dan beri ilk defa ülke çapında 10 Eylül’de deprem, yangın, elektrik kesintileri ve radyasyona karşı hazırlık kapsamında sirenler çalacak.

Sivil Savunma ve Afet Yardımı Ofisi (BBK) ülkede insanları acil durumlara hazırlıklı olmaları kapsamında 10 Eylül’de uyarı sinyalleri verilecek.

Buna göre, perşembe günü ülke çapında sirenler saat 11.00’de iki kez çalacak. Her bir siren birer dakika sürecek. İlki uyarı, diğeri ise uyarının sona erdiğini bildiren siren olacak.

Uyarı sinyalleri, geleneksel kitle iletişim araçları radyo ve televizyon ile sosyal medya aracılığıyla gerçekleşecek.

BBK'den yapılan açıklamada, sirenlerin tatbikat çerçevesinde deneme amaçlı çalacağını, halkın endişelenmesini gerektiren bir durum olmadığı ifade edilerek bundan sonra her yıl eylül ayının ikinci perşembesi ülke çapında “uyarı günü” gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu sirenlerin yeni tip koronavirüs kriziyle ilgisinin olmadığı, planlamanın iki yıl önce yapıldığı vurgulandı.

1990 yılına kadar ülkede hava saldırılarına karşı vatandaşları uyarmak amacıyla ülke çapında federal siren ağı bulunuyordu.

Daha sonra bu siren ağı belediyelere devredilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gelecek Partisi'nden Selahattin Demirtaş'ın çağrısına cevap
Gündem

Gelecek Partisi'nden Selahattin Demirtaş'ın çağrısına cevap

Gelecek Partisi Sözcüsü Selim Temurci, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yaptığı "Demokr..
Erol Mütercimler'den ihanet dolu sözler: Keşke Yunanlar hacı hoca tayfasını sallandırsaydı
Gündem

Erol Mütercimler'den ihanet dolu sözler: Keşke Yunanlar hacı hoca tayfasını sallandırsaydı

İmam Hatiplilere ağza alınmayacak hakaretler savuran Erol Mütercimler, yılla önce Habertürk televizyonunda katıldığı programda Fatih Altaylı..
İsrailli araştırma şirketinden ilginç Türkiye iddiası! Sisi’nin uykuları kaçtı
Dünya

İsrailli araştırma şirketinden ilginç Türkiye iddiası! Sisi’nin uykuları kaçtı

İsrail menşeli bir araştırma şirketi, Türkiye'nin üç cepheden Mısır'ı kuşatmaya çalıştığını öne sürdü.
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı