Almanların yüzde 63'ü Başbakan Scholz'u...

Almanya'da koalisyonu oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasındaki görüş ayrılıklarının, vatandaşların Başbakan Olaf Scholz'a duyduğu güveni etkilediği açıklandı. RTL ve NTV televizyon kanallarının Forsa şirketine yaptırdığı Trendbarometer adlı siyasi eğilimleri mercek altına alan kamuoyu araştırmasına göre, vatandaşların yüzde 63'ü Scholz'u liderlik konusunda zayıf buluyor. Ankete katılanların yüzde 32'si ise bu düşünceye katılmıyor.

Almanya Başbakanı Sosyal Demokrat Partili Olaf Scholz, geçen Nisan ayından beri puan kaybediyor. Nisan ayında yapılan anketlerde vatandaşların yüzde 43'ü Scholz'u lider olarak zayıf buluyordu.

Trendbarometer anketine katılanların yüzde 61'i koalisyon hükümeti içindeki tartışmaları "çok rahatsız edici" buluyor ve bu nedenle "artık koalisyon ortaklarının hangi konu hakkında tartıştığını bile duymak istemediğini" ifade ediyor. Böyle düşündüğünü söyleyenlerin oranı Sosyal Demokrat Parti destekçileri arasında yüzde 47 iken, Yeşiller'i destekleyenlerde yüzde 48, FDP'yi destekleyenlerde ise yüzde 55. Muhalefetteki Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) destekçileri arasında hükümet içindeki tartışmalardan rahatsızlık duyanların oranı yüzde 67 iken, sağ popolist Almanya için Alternatif'i (AfD) destekleyenler arasında bu oran yüzde 74. Hiçbir partiyi desteklemediğini söyleyenlerin ise yüzde 85'i koalisyon içindeki tartışmalarla ilgilenmediğini söylüyor.

Son seçimlerin galibi SPD üçüncü sırada

Trendbarotemer'e göre koalisyon ortaklarından SPD'nin oy oranı, yüzde birlik kayıpla yüzde 17'ye gerilemiş durumda. Böylece SPD, oy oranı yüzde 26 olan Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) ve oyunu bir puan artırarak yüzde 21'e çıkaran AfD'nin ardından üçüncü sırada yer alıyor. Yeşiller'in oy oranı değişmedi ve yüzde 14'te kaldı. Hür Demokrat Parti'nin (FDP) oy oranı yüzde 7, Sol Parti'ninki ise yüzde dört olarak açıklandı. Diğer partilerin toplam oy oranı ise yüzde 11.

Forsa şirketi, söz konusu kamuoyu araştırmasını 22 Ağustos-28 Ağustos tarihleri arasında 2 bin 504 kişiyle yaptı. Araştırmadaki yanılma payı artı/eksi yüzde 2,5 olarak açıklandı.

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Kaynak: DW Türkçe