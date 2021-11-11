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Dünya Almanların yüzde 56'sı aşı zorunluluğuna karşı
Dünya

Almanların yüzde 56'sı aşı zorunluluğuna karşı

Almanya'da yapılan bir anket, yüzde 56'lık bir kesimin toplumun tamamına uygulanacak aşı zorunluluğuna karşı olduğunu ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 16:17:00 -
Almanların yüzde 56'sı aşı zorunluluğuna karşı

5-8 Kasım tarihleri arasında Almanya'da 18 yaş üstündeki 2 bin 91 kişiyle yapılan anket yapıldı. Yapılan ankette, "Koronaya karşı aşı zorunluluğuna nasıl bakıyorsunuz?" sorusu yöneltildi. Yüzde 24'lük kesim, aşı zorunluluğunun sağlık çalışanları gibi belirli meslek gruplarıyla sınırlanmasından yana görüş bildirdi. Aşı zorunluluğuna karşı olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 27 olarak kaydedildi.

Covid-19'a karşı aşılamanın başladığı geçen yıl Aralık ayına göre aşı zorunluluğunu savunanların oranı artmış oldu. Aşılamaların başladığı 26 Aralık 2020 tarihinin hemen sonrasında yapılan YouGov anketinde genel aşı zorunluluğuna karşı olanların oranı yüzde 56 çıkmış, aşı zorunluluğundan yana olanların oranı yüzde 33 olarak kaydedilmişti. Ancak o dönem belirli meslek gruplarının aşılanmasıyla ilgili görüş sorulmamıştı. Anlaşılıyor ki meslek grupları olarak değil, toplumsal bazda aşı zorunluluğu sorulduğunda ankete katılanların yüzde 56'lık kısmı 'her kesim' için olacak bir aşı zorunluluğuna karşı.

Aşı zorunluluğunu savunanlar arasında Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU), Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hür Demokrat Parti (FDP) seçmenleri öne çıktı. CDU/CSU seçmeninin yüzde 56'sı, SPD seçmeninin yüzde 54'ü ve FDP seçmeninin yüzde 52'si genel aşı zorunluluğundan yana olduğunu belirtirken bu oran Sol Parti seçmeninde yüzde 46, Yeşiller'de yüzde 44 ve sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) seçmeninde yüzde 31 olarak kaydedildi. Oy kullanmayanlar arasında aşı zorunluluğunu savunanların oranı ise yüzde 32 çıktı.

Angela Merkel başkanlığındaki federal hükümet, Almanya'da aşı zorunluluğu getirilmeyeceğini en baştan net bir şekilde ifade etmişti. Şu an yeni hükümet için koalisyon görüşmeleri yürüten SPD, FDP ve Yeşiller de aşı zorunluluğuna sıcak bakmıyor.

Ancak son dönemde sağlık çalışanları gibi belirli meslek gruplarına aşı zorunluluğu getirilmesini talep edenlerin sayısı artıyor. Fransa, Yunanistan, İtalya, Letonya çoğunlukla sağlık personeliyle sınırlı olmak üzere aşı zorunluluğunu yürürlüğe sokmuş ülkeler arasında yer alıyor. Ukrayna'da ayrıca tüm devlet memurlarına, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) de tüm hükümet çalışanlarına aşı zorunluluğu getirilmişti.

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