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Gündem Almanların Mevlüt Çavuşoğlu yalanı ellerinde patladı
Gündem

Almanların Mevlüt Çavuşoğlu yalanı ellerinde patladı

Almanya merkezli operasyon sitesi Deutsche Welle (DW) Türkçe’nin bir iftirası daha elinde patladı. “Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tayyip Erdoğan’a ‘Büyükelçiler istenmeyen adam ilan edilirse ben de bakanlıktan gitmek zorunda kalırım’ mesajını iletti” yalanını ortaya atan DW’e bizzat Çavuşoğlu ayar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 14:20:00 -
Almanların Mevlüt Çavuşoğlu yalanı ellerinde patladı

Almanya merkezli operasyon sitesi Deutsche Welle (DW) Türkçe’nin bir iftirası daha elinde patladı. Başkan Tayyip Erdoğan’ın skandal Osman Kavala bildirisine imza atan 10 büyükelçiyi "istenmeyen adam" ilan etmesi sonrası yaşanan gelişmeleri çarpıtarak “Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erdoğan’a ‘Büyükelçiler istenmeyen adam ilan edilirse ben de bakanlıktan gitmek zorunda kalırım’ mesajını iletti” yalanını yazan DW’e cevap bizzat Çavuşoğlu’ndan geldi. CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'ya konuşan Dışişleri Bakanı, Tayyip Erdoğan'ın 10 büyükelçi ile ilgili resti üzerine elçiler arasından bavullarını toplayanlar olduğunu belirterek, “Yapılan açıklama hangi açıdan bakarsanız bakın kabul edilemez bir açıklama. Diplomatlar bunu ülkeye ve yargıya talimat verme amacıyla yaptılar. Hemen arkadaşlarımıza talimat verdim, 'Hepsini çağırın, hadlerini bildirin' dedim” ifadelerini kullandı.

Sınır dışı işlemlerine başladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine sınır dışı işlemlerine başladıklarına işaret eden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Pazartesi Kabine'ye arz edecektik. Cumhurbaşkanımızın Eskişehir konuşmasından sonra panik daha da derinleşti. Hazırlıklarımızdan haberdar olan elçiler arasından bavullarını toplamaya başlayanlar olmuş.”

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