Almanların füze planı: İngiltere üzerinden gönderelim

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya Taurus füzeleri sevkiyatına sıcak bakmıyor. Scholz, Almanya olarak savaşın dışında kalmaları gerektiğini söylüyor. Muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin verdiği füze sevkiyatı önergesi kabul görmedi.

Ukrayna'nın, savaşı kazanması için füzelerle desteklenmesi gerektiğini savunanlar kadar, bu durumun riskler barındırdığını söyleyenler de var.

Spiegel dergisi, Berlin'de kapalı kapılar ardında Şansölye Scholz'u ikna çabalarının devam ettiğini yazdı.

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un, Scholz'un tutumunu değiştirmeye çalıştığı belirtildi. Haberde, "Baerbock, perde arkasında Şansölye'yi Taurus seyir füzelerini Ukrayna'ya teslim etmeye ikna etmeye çalışıyor." denildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un üzerinde durduğu seçeneğe dikkat çekildi:

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Almanya, Taurus'u İngiltere'ye devredecek, o da onları Ukraynalılara devredecek. Ancak yerleştirme ve hedefler üzerindeki kontrol, Almanya'nın elinde olacak.

Bu şekilde Başbakan Scholz'un "kırmızı çizgilerinin" ihlal edilmeyeceği belirtildi. Baerbock'un ikna çabalarının henüz somut bir sonuç vermediği kaydedildi.